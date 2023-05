Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lieber Regen

Von Gusti Kirchhoff

12.05.2023 - 19:02 Uhr 2 Min.

Noch vor einigen Jahren war es doch so schlimm, fast eine Katastrophe, wenn der Regen einen Strich durch das Grillfest machte oder andere Aktivitäten zumindest beeinträchtigte. Wenn die lange geplante Wanderung mit den Freunden buchstäblich ins Wasser fiel und nur die ganz Tapferen sich trotzdem auf den Weg machten.

Vertrocknete Bäume

Nun wissen wir: Wir brauchen den Regen nötig. In unserer Gegend hat es im letzten Jahr viel zu wenig geregnet, das heißt, eigentlich fast gar nicht, wie auch im Jahr zuvor. Im Frühling 2022 konnte man auf eine reiche Ernte hoffen, das Blühen war unendlich und die Erwartungen waren groß. Dann kamen viele Tage und Wochen ohne Regen und die vielen Früchte blieben klein und fielen schließlich von den vertrockneten Bäumen. Kein Regen den ganzen langen Sommer. Schön für uns, schlecht für die Natur.

Ein herrlicher Sommer, die Sonne knallte Tag für Tag vom Himmel, monatelang waren es über 30 Grad. Kein Tropfen Regen. Und nun war es wieder zu heiß, um etwas zu unternehmen - zumindest für uns ältere Leute!

Ein schlechtes Gewissen

Der geliebte Garten vertrocknet, die Rosen hängen die Köpfe, statt Gras nur eine braune Sandfläche, und irgendwann hab ich es aufgegeben, zu gießen. Das in vielen Fässern aufgefangene Regenwasser war bald zu Ende gegangen und mit dem kostbaren Leitungswasser zu gießen, machte ein schlechtes Gewissen.

Deshalb möge man mir verzeihen, wenn ich mich so über den Regen freue. Klimaforscher prophezeien wieder einen heißen, trockenen Sommer. Einen Vorgeschmack davon bekamen die Menschen in Spanien schon jetzt. Dort waren es im April schon weit über 30 Grad. Das ist auch für die sonnenverwöhnten Spanier ungewohnt und zu viel, konnte ich in der Zeitung lesen.

Kraft sammeln

Nun ist es wieder Mai und es ist eine Freude zu sehen, wie dankbar die Natur für den Regen ist. Tatsächlich sind die Wiesen wieder saftig grün und auch die Büsche und Bäume scheinen sich erholt zu haben. Mit dankbarer Freude habe ich es beim Spaziergang wahrgenommen. Die Bäume sammeln Kraft für einen möglicherweise wieder zu trockenen Sommer.

Ich habe auch ein Feld gesehen voll vertrockneter Sonnenblumen aus diesem Dürre-Sommer, die es nicht geschafft haben, weiter aufzublühen. Dabei heißen sie doch Sonnenblumen, aber auch sie brauchen zum Wachsen und Gedeihen eben doch ab und zu Wasser.

Die Fässer sind noch voll

Die Fässer rund um das Haus sind voll - noch. Die Hoffnung bleibt, dass es zumindest eine Weile reicht oder sogar immer mal wieder regnet. Vielleicht könnten wir uns ja mit dem lieben Gott einigen, dass es nicht unbedingt am Wochenende, sondern vielleicht nachts zwischen drei und fünf Uhr regnet?