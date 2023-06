Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lichterfest findet bei jedem Wetter statt

Main-Tauber-Kreis 29.06.2023 - 16:54 Uhr < 1 Min.

Demnach bleibt es bei gutem Wetter beim ursprünglich geplanten Programm: Die Klosterfassade und der Kreuzgang werden beleuchtet und im Abteigarten werden 2000 Kerzen aufgestellt. Die Big Band des Musikvereins Umpfertal spielt ab 19 Uhr im Abteigarten. Im Kreuzganginnenhof unterhält Singer und Songwriter Moritz Eckert. Den Abschluss bildet gegen 23.30 Uhr die Lichtshow des Trios Fairy Elements.

Bei Regen gebe es einen anderen Ablauf: Die Big Band zieht in den Kreuzganginnenhof und spielt in den Regenpausen. Gitarrist Moritz Eckert spielt in der Vinothek und Fairy Elements führt die Lichtshow auch im Kreuzganginnenhof auf.

Die Entscheidung für einen der beiden Abläufe falle kurzfristig. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Auskunft zur Veranstaltung gibt es unter 09342-935202020 oder per Mail an info@kloster-bronnbach.de.

Weitere Informationen unter https://www.kloster-bronnbach.de

Pressemitteilung Landratsamt (bearbeitet)