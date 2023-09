Letzte Module für Kita in Külsheim geliefert

Stadt will Erweiterung bis Jahresende fertigstellen

Külsheim 21.09.2023 - 08:47 Uhr < 1 Min.

Jedes der in Inzingen bei Rothenburg gefertigten Bauteile umfasst einen ganzen Raum und wiegt zwischen 35 und 40 Tonnen. Alle Module wurden über Nacht per Lkw angeliefert. Jeweils zwei Kräne und viel Erfahrung braucht es, um die weitgehend vorgefertigten Bauteile zusammenzufügen; Haustechnik und Elektrik sind bereits ab Werk montiert. Was noch fehlt sind Details des Innenausbaus. Bis zum Jahresende sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, möglichst auch die an der Außenanlage und am künftigen Fußweg, der die Kita mit der Kernstadt verbinden soll. Den Einzug der Kinder erwartet Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann für das Frühjahr. Die Baukosten schätzt er derzeit auf drei Millionen Euro - geplant war, eine Zwei vor dem Komma zu erreichen.

