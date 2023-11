Lesung: Autorin Esther Maria Magnis stellt ihr neuestes Buch in Freudenberg vor

Reihe "Denkanstöße": Diskussion um die Frage, ob es Gott gibt

Freudenberg 13.11.2023 - 13:37 Uhr 3 Min.

Denkanstöße gaben in Freudenberg (von links nach rechts): Joachim Maier, er war Professor für Religionspädagogik an der Hochschule Heidelberg, Bertram Söller (Moderator an diesem Abend) , ehemals Religionslehrer am Gymnasium in Elsenfeld, Esther Magnis und Jürgen Hellbrück, ehemals Professor für Umwelt- und Gesundheitspsychologie an der Katholischen Universität Eichstätt. Foto: Michael Baumann

Dort las sie vor etwa 45 Besuchern aus ihrem Buch "Gott braucht dich nicht", das 2012 erschienen ist, in mehrere Sprachen übersetzt und mit dem Medienpreis "Goldener Kompass" ausgezeichnet wurde. Zuletzt erschien es in den USA.

Im Anschluss an die Lesung sprach sie mit den anderen Diskussionsteilnehmern auf dem Podium und den Zuschauern über die Gottesfrage. "Wir hatten eigentlich 90 Minuten angesetzt, aber es wurden zwei Stunden und auch danach standen die Menschen noch diskutierend zusammen", freute sich Diakon Michael Baumann im Anschluss über den Erfolg. Die Begeisterung beim Lesen des Buchs war es, die die Idee aufkommen ließ, nach vorherigen Veranstaltungsthemen, zum Beispiel zum Klimaschutz, dieses Mal Magnis Buch in den Mittelpunkt zu stellen. Organisatoren und Diskutanten der Veranstaltung waren von Beginn an Jürgen Hellbrock, emeritierter Psychologie-Professor der Katholischen Universität Eichstätt, Theologie-Professor Joachim Maier und der ehemalige Gymnasiallehrer Bertram Söller.

Existiert Gott?

Doch worum geht es in Magnis Buch? Die 1980 geborene Journalistin studierte vergleichende Religionswissenschaft und Geschichte, als der Rowohlt-Verlag durch ein von ihr verfasstes Essay auf die junge Frau aufmerksam wurde und ihr vorschlug, ein Buch zu schreiben. Als Thema entschied sich Magnis, als sie 2007 mit der Arbeit begann, sich mit der Frage zu befassen, ob Gott existiere. Eine Frage, die sie selbst in verschiedenen Phasen ihres Lebens unterschiedlich beantwortete.

Als Kind sei sie "normal religiös" sozialisiert worden, erzählt sie. Sie sei ab und zu in die Messe gegangen, wollte aber nicht Messdienerin werden, da sie Kirche langweilig gefunden habe. Zur ersten intensiven Auseinandersetzung mit Gott und Glaube sei es dann im Teenageralter gekommen, als ihr Vater an Krebs starb, obwohl sie vorher intensiv für seine Heilung gebetet habe. "Da begann ich, atheistisch zu leben und Gott und alles, was man nicht messen konnte, aus meinem Denken zu streichen," berichtet sie.

Mit Anfang 20 erkannte sie, dass man die Realität nicht betrachten kann, wenn man sich nicht öffnet für den metaphysischen Teil. "Wenn ich nur das als Realität bezeichne, was ich sehen kann, dann muss ich das Wort "Ich" aus meinem Wortschatz streichen. Man kann sich im Spiegel zwar anschauen, aber man sieht nicht, was hinter den Augen, hinter der Stirn ist. Das Bewusstsein ist unsichtbar. Es gibt keinen Beweis dafür. Genauso unsichtbar ist der abstrakte Zahlenbereich in dem Physiker theoretisch rechnen - ist das noch die Wirklichkeit? Und was ist das Gute? Oder die Menschenwürde? Mein Atheismus brachte mich nicht näher an die Wirklichkeit, sondern entfernte mich von ihr. Ich wandte mich Gott also wieder zu", erklärt die Autorin.

Dann der nächste Schicksalsschlag: Auch ihr jüngerer Bruder erlag einer Krebserkrankung. Doch dieses Mal sei ihr Glaube anders gewesen. "Ich glaube, dass man Gott alles hinhalten muss. Man muss ihm sagen, wenn man wütend auf ihn ist, oder wenn man so sehr zweifelt, dass man sich beim Beten schon bescheuert vorkommt." Ein bisschen könne man das mit der Beziehung zwischen Eltern und Kindern vergleichen, ist sie überzeugt. "Es gibt zwei Arten von Wärme in Beziehungen: Nähe und Reibung", sagt Magnis. Dies gelte auch zwischen Menschen und Gott. Schweigen und nicht mehr zu sprechen, sei der Tod aller Beziehungen.

Aktuell arbeitet Magnis an zwei neuen Büchern, einem Kinderbuch zum Thema Angst und einem Buch für Erwachsene, dessen Inhalt noch nicht verraten wird. Ob Gott darin eine Rolle spielt? "Wahrscheinlich gibt es überhaupt kein Buch und auch keine Kunst auf der Welt, worin Gott nicht irgendwie vorkommt. Wenn man die Wirklichkeit beschreibt, schreibt man automatisch über Gott."

Weitere Veranstaltung 2024

An der Veranstaltung in Freudenberg mochte sie, dass es möglich war, offen über tiefen Zweifel, aber auch über tiefe Gotteserfahrungen zu sprechen. "Es konnten an dem Abend nicht alle Fragen beantwortet werden", meinte Baumann rückblickend. "Und das ist gut so. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die meinen, auf alles eine Antwort zu haben." Deshalb nenne sich die Reihe "Denkanstöße", da sie die Besucher einlade, selbst weiterzudenken. Dies sei auch Hellbrück, Söller und Maier wichtig, die sich selbst eher als Fragende als als Experten sehen würden. Und nach dem Erfolg der diesjährigen Veranstaltung darf man gespannt sein, was den inzwischen treuen Besucherstamm im kommenden Jahr erwartet.

Nadine Schmid