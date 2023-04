»Leidenschaft« für die Gewerkschaft wecken

Mitgliedergewinnung: Gianluca Manzi ist neuer Jugendbeauftragter der IG Metall

Main-Tauber-Kreis 20.04.2023

Fotograf IG Metall Antonio Caliendo

Dabei erkläre er jungen Menschen oft, welche Erfolge es in der Geschichte der IG Metall schon gegeben habe. Aber auch, dass man sich nicht auf diesen Erfolgen ausruhen dürfe. Diese Informationen bekommen junge Gewerkschafter beispielsweise im Ortsjugendausschuss vermittelt, so Gianluca Manzi. Zugleich sei es aber genauso wichtig, jungen Menschen im Betrieb zu vermitteln, dass sie mit der IG Metall ihre Themen artikulieren könnten.

Manzi nennt unter anderem die bessere Vereinbarkeit von privatem und beruflichem Leben oder lebenslanges Lernen, um in einer schnelllebigen Zeit den Anschluss nicht zu verpassen. »Das sind Themen der jungen Generation, und darauf suchen wir gemeinsam Antworten, um sie dann in die Politik und in die Tarifrunden zu tragen«, so der Gewerkschaftssekretär in seiner Stellungnahme. Aber auch der Spaß und eine Stärkung der Gemeinschaft dürften fehlen, um junge Menschen für Gewerkschaften zu begeistern, ist sich der 26-Jährige sicher. Der diesjährige Azubi-Cup, ein Fußballturnier, an dem junge Leute aus den Betrieben als Betriebsmannschaften gegeneinander antreten, sei eine solche Aktion zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls.Ältere Beschäftigte wüssten zwar oft noch, was es heiße, zu streiken oder mehrere Wochen auf einen Teil des Lohnes zu verzichten, um Dinge in der Arbeitswelt zu verändern. »Ich habe manchmal bei den älteren Beschäftigten aber das Gefühl, dass die vermeintliche aktuelle Sicherheit auf dem Arbeitnehmermarkt dieses alte Bewusstsein verdrängt hat«, sieht Manzi bei so manchem älterem Beschäftigten den Bezug zur Gewerkschaft verloren gehen.

Den jüngeren Beschäftigten fehle dieser Bezug zur Geschichte oft noch. Daher brauche es mehr Aufklärung darüber, dass gute Arbeitsbedingungen »nicht vom Himmel« fielen, sondern man dafür etwas tun müsse. Und das beginne damit, sich in der Gewerkschaft zu organisieren, ist Manzi überzeugt, der dann gerne von seinem Opa erzählt. Der habe für die 35-Stunden-Woche gekämpft. Heute sei die 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie die Regel. »Ihr müsst aufpassen, dass ihr diese Errungenschaft nicht verliert«, appelliert Manzis Großvater dann an den Enkel, sich für die 35-Stunden-Woche auch in Zukunft einzusetzen.

