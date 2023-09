Leichter Aufwärtstrend, aber noch keine Entspannung

Wirtschaft: Etwas mehr Ausbildungsverträge als im Vorjahr - Viele Betriebe suchen nach wie vor Azubis, besonders in der Gastronomie und im Handel

Main-Tauber-Kreis 04.09.2023

"In der Gastronomie und im Handel sind noch jede Menge Ausbildungsstellen nicht besetzt", zitiert die Mitteilung die Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, Elke Döring. Den leicht positiven Trend erklärt sie mit den Informationsangeboten, die nach der Corona-Pause nun wieder verstärkt zur Verfügung stehen: "Unsere Ausbildungsbotschafter sind wieder unterwegs, die Azubimessen werden gut besucht, die Praktikumswochen gern wahrgenommen."

Die Entwicklung zeige aber auch, dass die Orientierungsphasen der Jugendlichen länger dauern: "Die Jugendlichen lassen sich mehr Zeit mit ihrer Entscheidung. Wenn sie Interesse haben, schauen sie sehr genau hin und nutzen den Bewerbungszeitraum aus."

Der jüngste positive Trend ist kein Grund zur Entwarnung: In der IHK-Lehrstellenbörse sind der Mitteilung zufolge aktuell noch mehr als 400 freie Ausbildungsstellen eingetragen. 140 regionale Betriebe suchen über die Lehrstellenbörse nach Bewerbern.

Bundesweit kann nach einer Erhebung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) nahezu die Hälfte der Betriebe ihre freien Ausbildungsplätze nicht besetzen. In Heilbronn-Franken liegt der Anteil mit 54 Prozent sogar etwas höher. Gastronomie und Handel sind auch in der Region die Sorgenkinder: "Hier gilt es nach wie vor viel Überzeugungsarbeit für die duale Ausbildung zu leisten. Die muss bereits in der Schule beginnen und in den Betrieben durch attraktive, an die Lebenswirklichkeiten der jungen Menschen angepasste Angebote fortgesetzt werden", zitiert die Mitteilung Döring abschließend.

