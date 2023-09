Goldene Hochzeit: Olga und Waldemar Grots seit 50 Jahren verheiratet

Heirat am 22. September 1973

Wertheim 21.09.2023 - 09:57 Uhr < 1 Min.

Vor 50 Jahren: Das Hochzeitsfoto von Olga und Waldemar Grots. Seit 50 Jahren verheiratet: Olga und Waldemar Grots feiern Goldene Hochzeit.

Beide Ehepartner sind in Nowosibirsk geboren, er 1952, sie 1954. Obwohl sie die gleiche Schule besuchten, verloren sie sich aus den Augen, trafen sich aber 1971 in Kasachstan in dem Ort wieder, in den beide Familien umgesiedelt wurden. Waldemar Grots war inzwischen Kraftfahrer und Mechaniker geworden, Olga Grots arbeitete im Labor.

Gemeinsam mit ihren Familien feierten sie am 22. September 1973 ihre Hochzeit. Das Ehepaar bekam zwei Söhne und eine Tochter. Inzwischen gibt es sechs Enkelkinder, außerdem drei Urenkel. Der vierte Urenkel ist unterwegs. Alle leben in Wertheim.

Während der Erziehung der Kinder arbeiteten, wie es damals in der Sowjetunion üblich war, beide Eltern weiter in ihren Berufen. Der 13. Mai 1993 war dann ein entscheidender Wendepunkt im Leben des Jubelpaares. Sie folgten ihren Eltern und kamen nach Deutschland. Von Anfang an fanden sie am Wartberg ein neues Zuhause - genauso wie die Familien von Waldemar Grots Geschwistern - daher die große Zahl Familienmitglieder.

Die Familie war immer der Mittelpunkt ihres Lebens - außerdem ihr Garten als gemeinsames Hobby. Olga Grots strickt außerdem gerne. Zu den anderen in ihrem Hochhaus haben sie guten Kontakt, erzählen die Grots. Außerdem feiern sie gerne mit ihren ehemaligen Arbeitskollegen - auch wenn sie sonst das Rentnerleben genießen.

Die Feier zur Goldenen Hochzeit ist mit der ganzen Familie im Garten geplant.

