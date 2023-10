Laut Landrat Schauder ist eine neue Zeit angebrochen

Etat-Entwurf: Von Sozialleistungen geprägt

MAIN-TAUBER-KREIS 26.10.2023

Landrat Christoph Schauder und Kreisbrandmeister Andreas Geyer. Foto: Schätte

»Das zurückliegende Jahr hat deutlich gezeigt, dass eine im Vorjahr bereits angekündigte 'neue Zeit' angebrochen ist. Der Wind wird rauer, und die Handlungsspielräume enger, nicht zuletzt aufgrund der Themen, die in Brüssel, Berlin und Stuttgart gesetzt werden«, betonte Schauder. Um das Motto

Weitere Investitionen

»Mit vereinten Kräften in die Zukunft« 2024 mit Leben zu füllen, sind laut dem Landrat weitere Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Main-Tauber-Kreises notwendig, wie zum Beispiel in die Bildung, in die Infrastrukturen und in den ÖPNV.

Die sozialen Leistungen prägen auch den Haushaltsentwurf 2024 erheblich. Außerdem stellte der Landrat sowohl die Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert, die Bauvorhaben zur Sanierung von Fahrbahndecken auf Kreisstraßen sowie für den Radwegebau, den ÖPNV und den Klimaschutz als auch die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Unterbringung der geflüchteten Menschen heraus.

»Eine Minute vor zwölf«

»Es ist eine Minute vor zwölf - das ist keine Dramatisierung, sondern Fakt«, gab Schauder angesichts der äußerst angespannten Migrationssituation im Landkreis und in den Kommunen zu bedenken. Daher sei dringend ein Richtungswechsel in der Migrationspolitik notwendig.

Der Haushaltsentwurf prognostiziere ein negatives Ergebnis von rund 6,3 Millionen Euro. Die mittelfristige Finanzplanung sehe für 2024 eine Erhöhung der Kreisumlage von aktuell 29,5 auf 31,5 Prozent vor. Der Einbruch bei der Grunderwerbsteuer, die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst, die Aufwendungen für die Frankenbahn und die Steigerungen im Sozialetat belaufen sich bereits auf über 12,3 Millionen Euro.

»Potenzielle Mehreinnahmen schmelzen wie Schnee in der Sonne, wobei wir unsere Liquidität und Rücklagen nahezu vollständig einsetzen«, verdeutlichte der Landrat.

Mit Gesamtkosten von rund 46,5 Millionen Euro für die Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums in Wertheim und Kosten von rund 13 Millionen Euro für den Neubau der Straßenmeisterei in Külsheim stemme der Main-Tauber-Kreis die derzeit größten Investitionsvorhaben.

Die Kommunen würden sich mit anderen Realitäten in der Haushaltsplanung konfrontiert sehen als noch vor einigen Jahren. »Daher war es für uns wichtig, eine Lösung zu finden, die einerseits die Leistungsfähigkeit der Kommunen im Blick behält und uns andererseits dennoch handlungsfähig bleiben lässt«, erklärte der Landrat. Zudem betonte er, dass die Gelder des Kreishaushalts »nicht einfach auf die hohe Kante gelegt werden«, sondern vielmehr in alle 18 Städte und Gemeinden des Landkreises, beispielsweise über Sozialleistungen oder Investitionen zurückfließen.

Kreis mit Vorreiterrolle

Die Fakten zeigten, dass der Main-Tauber-Kreis in vielen Bereichen nicht nur geografisch an der Spitze des Landes stehe, sondern auch tatsächlich eine Vorreiterrolle innehabe. »Nur, wenn alle Beteiligten weiterhin eng miteinander arbeiten, werden wir diese Spitzenpositionen beibehalten können. Kirchturmdenken und politische Lagerbildungen helfen niemandem weiter«, so Christoph Schauder.

