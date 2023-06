622 Wett­kämp­fe absolviert: Lauflegende Wolfgang Lex erinnert sich

Kreuzwertheimer ist noch als Zuschauer dabei

Kreuzwertheim 21.06.2023

Kreuzwertheimer Lauflegende Wolfgang Lex: Der größte Erfolg seiner Laufkarriere war der Sieg beim Halbmarathon 1997 auf der Chinesischen Mauer bei Peking. Foto: Günter Herberich Alle sportlichen Erfolge in Ordnern dokumentiert: Der inzwischen 80-jährige Wolfgang Lex schwelgt gerne in Erinnerungen. Foto: Günter Herberich

Es ist kaum zu glauben, dass der Kreuzwertheimer erst im Alter von 50 Jahren mit dem Ausdauersport begann. »Hätte ich den schweren Autounfall nicht gehabt, wäre ich heute noch dabei, aber die Gelenke und Knochen wollen nun nicht mehr«, erfährt man von ihm im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Fünf prall gefüllte Ordner

Fünf prall gefüllte Leitz-Ordner mit zahlreichen Urkunden, Platzierungen und Zeitungsausschnitten sind der Beweis dafür, dass er im Laufe seiner Läuferkarriere einiges rund um den Globus erlebt hat. »Es ist wie es ist, ändern kann ich nichts, dafür bin ich immer noch, nun als Zuschauer, bei den Laufveranstaltungen hier in der Region vor Ort. Ich habe so viele Freundschaften dabei gefunden, das tut wirklich gut«, sagt er rückblickend.

Dabei war Wolfgang Lex immer sportlich unterwegs. Als Gründungsmitglied des FC Eichel bestritt er immerhin 482 Fußballspiele. »Ich war schon immer sportlich, so habe ich dann einfach mal mit dem regelmäßigen Ausdauersport begonnen«, erzählt er in seinem Wohnzimmer, das mit zahlreichen Pokalen und Plakaten von legendären Wettbewerben ausgestattet ist. Sein erster Wettkampf war im April 1992 der Würzburger Residenzlauf, von da an ging es Schlag auf Schlag. Die persönliche Bestzeit über die zehn Kilometer-Strecke liegt bei flotten 39:26 Minuten. »Das war in Frankfurt bei einer der zahlreichen Wettkämpfe«, so Lex.

»Mein größter Erfolg war aber der Sieg beim Halbmarathon in 1:38 Stunden 1997 auf der Chinesischen Mauer. So was vergisst man nicht. Da musste ich ganz schön aufpassen, der Lauf auf der Mauer war gespickt mit Höhenmetern«. Besonders am Herzen liegt ihm der Kaffelsteinlauf, direkt vor der Haustür. Natürlich hat der ehemalige Audauersportler eine eingerahmte Urkunde hierzu parat. Er belegte am 24. Juni 1962 hier anlässlich des 40. Stiftungsfests des TSV Kreuzwertheim in 19 Minuten auf der damaligen Strecke den dritten Platz. »Damals habe ich noch Fußball gespielt, immerhin sind es seit dem 18 Kaffelsteinläufe geworden. 2018 bin ich zuletzt gestartet, dann ging es leider nicht mehr«.

Beim ersten Messelauf dabei

Selbstverständlich war Wolfgang Lex auch bei der Premiere des ersten Wertheimer Messelaufs dabei, am 6. Oktober 2001 in 44:50 Minuten. Bei den Kurzstrecken blieb es jedoch nicht, denn bereits im Oktober 1992 startete er beim Frankfurt-Marathon. »Dann hat es mich in die Welt getrieben, zweimal in New York, 1996 in Honolulu auf Hawaii sowie in Frankreich bin ich unter anderem gestartet«. Insgesamt waren es zehn Marathons. Die Bestzeit liegt hier bei 3:42,30 Stunden, die er beim »Marathon de la Liberté« erzielte. »Mir hatten es aber dann vor allem die Berge angetan, ab 1992 war ich bei der Goldbacher Winterlaufserie am Start und hab' mir dort die Grundlage für die Bergläufe geschafft«, erzählt er: Der Großglockner-Berglauf mit 13,3 Kilometern und 1300 Höhenmetern war kein Zuckerschlecken. »Immerhin war ich dreimal dort und bin von Heiligenblut bis zur Bricciuskapelle gelaufen«.

Unvergesslich waren aber für ihn auch der Wüstenlauf in Dubai (Halbmarathon) sowie der Ein-Gedi-Halbmarathon in Israel. » Da muss man schon die Zähne zusammenbeißen, die Hitze in der Wüste war unglaublich«, erinnert er sich.

Zahlreiche Freundschaften sind so in den vergangenen 30 Jahren entstanden. »Das Laufen hat mir so viel Spaß gemacht. Ich kenn' die Läufer alle noch. Mir hat dies alles so viel gebracht, dafür bin ich dankbar. Deshalb besuche ich die Laufveranstaltungen hier in der Region«, sagt Wolfgang Lex lachend. Natürlich steht er am 25. Juni in der »Kreuzwertheimer Quätschicharena«, um bei den Kreuzwertheimer Landschaftsläufen mit dabei zu sein und die Lauffreunde anzufeuern.

