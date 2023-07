Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

St. Venantius in Wertheim: Langer Kampf um die Sprach-Kita

Ausstellung blickt zurück

Wertheim 11.07.2023 - 12:51 Uhr 2 Min.

Sprachförderung in der Kita: Jungen und Mädchen tupfen leuchtendes "green" auf eine große Pappe. Die Kita St. Venantius in Wertheim zeigt in einer Ausstellung den Einfluss des Bundesprogramms Sprach-Kita auf die pädagogische Arbeit. Foto: Jens Büttner/dpa Claudia Schmitt und Andrea Kerekjarto arbeiten an der Ausstellung zur pädagogischen Arbeit in Sprachkitas. Ihre Kindertagesstätte St. Venantius war eine der ersten in der Region.

Die Kita in der Schützenstraße betreut verhältnismäßig viele Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. »Rund drei Viertel unserer Kinder haben einen Migrationshintergund«, sagt die eigens angestellte Sprachförderkraft Claudia Schmitt. St. Venantius war schon ab 2011 eine der ersten Kitas im damaligen Sprachförderprogramm »Frühe Chancen«. 2016 ging es in das Bundesprogramm »Sprach-Kita« über. Dieses hätte im vergangenen Dezember auslaufen sollen. Der Bund wollte, dass die Länder einsteigen - nicht zuletzt, um sich der Finanzierungslasten zu entziehen.

Jetzt am Montag erreichten Signale aus Stuttgart auch die Wertheimer Kita, wonach die landeseigene L-Bank die Sprachförderung finanzieren wird. Die genauen Modalitäten stehen noch nicht fest, aber der Fortbestand des Programms ist erst einmal gesichert. Der Bund hatte es immer wieder nur um zwei weitere Jahre verlängert. Wie das Land Baden-Württemberg es damit künftig halten wird, muss man abwarten. Jetzt erst einmal ist die Rede von eineinhalb Jahren.

Andrea Kerekjarto meint, dass sich der Einsatz gelohnt hat - allein schon, weil es gelungen sei, den Bund noch ein halbes Jahr länger im Boot zu halten, bis die Landesfinanzierung stand. Konstanz war hier wichtig, zum einen wegen der Kinder, aber auch, um das Fachpersonal in den Kitas zu halten. Rund 750.000 Elternstimmen hatten die am Ende ausschlaggebende Petition mitgetragen. Das Ergebnis sei gut, die Sache wichtig auch fürs Team in Wertheim und die Familien, ist Sprachfachkraft Schmitt überzeugt.

Die 57-Jährige hat eine halbe Stelle im Haus, arbeitet dabei nicht nur mit den Kindern selbst, sondern coacht zusammen mit der Leiterin - sie ist ebenfalls für die Sprachförderung ausgebildet - auch die knapp 20 Mitarbeitenden der Einrichtung. Die Sprach-Kita allgemein hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, der auf der maßgeblichen Mitarbeit der Universität Graz fußt. St. Venantius war im Programm jahrelang in einen bayrischen Kita-Verbund integriert. Im Zuge der künftigen Landesfinanzierung wechselt das nun von Würzburg nach Heilbronn.

Für die Eltern sind es rundum gute Nachrichten. Von den rund 80 St.-Venantius-Kindern haben gut 60 einen Migrationshintergrund, sie kommen aus 30 verschiedenen Herkunftsländern. Mit den Eltern zusammen am Ball zu bleiben, sei da wichtig, sagt Claudia Schmitt. Man habe aus dem Bundesprogramm hervorragende Lehr- und Informationsmaterialien übernehmen können. »Wir richten die Elternarbeit darauf aus«, erklärt Schmitt.

Ihr geht es um mehr als nur Sprache, »Kommunikation allgemein«, sagt sie. Es sei dabei keinesfalls vordringlich, dass die Kinder erst einmal Deutsch lernten. »Wichtig ist, dass sie überhaupt irgendeine Sprache richtig beherrschen.« Das könne durchaus auch die Muttersprache sein. Alles lege am Ende die Grundlage für den sicheren deutschen Spracherwerb. Gerade bei kleinen Kindern, besonders jenen unter drei Jahren, sei der Spracherwerb generell leicht. Die Kleinen hätten über die Sprachmelodie einen schnellen Zugang - die Sprache nur zu hören, ebne schon einen Weg.

Die Eltern einbinden zu können, sei wichtig für den Erfolg, weil Eltern gute Vorbilder für Kommunikation sein könnten. Die Vorteile der Sprachförderung lägen keinesfalls nur bei den Zuwanderern. »Auch Kinder mit Deutsch als Erstsprache haben unbedingt etwas davon«, sagt Kerekjarto. Unter anderem biete die Vielfalt Vorteile beim späteren Erwerb der Schriftsprache, aber auch einer Fremdsprache.

»Mit der Ausstellung zum Ende des Bundesprogramms klopfen wir uns auch ein bisschen auf die Schulter«, erklärt die Kita-Leiterin. Die Ausstellung feiert den erfolgreichen Kampf um die Fortführung, dokumentiert die Möglichkeiten der Sprachförderung und gibt einen Ausblick auf die Zukunft. Die Kita will wieder ein Vorreiter sein - diesmal mit Marte Meo, einer Methode zur Erziehungsberatung.

Kerekjarto betont, dass das jetzt fortlaufende Sprach-Kita-Programm weit über Sprache hinaus wirke und jeden Pfennig wert sei: »Wir bekommen viel positives Feedback aus der Schule. Am Übergang zur Schule falle nicht nur die Sprachbildung auf, sondern auch die gewonnene Sicherheit und Selbstständigkeit der Kinder.«

Ausstellung in der Kita in der Schützenstraße bis zum 28. Juli montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr, an Freitagen bis 13.30 Uhr

Michael Geringhoff