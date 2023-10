Lange Nacht mit Theologie zum Anfassen

Stiftskirche: Dekanin Wibke Klomp interviewt Gäste zum 650. Jubiläum der Lateinschule Wertheim

Wertheim 29.10.2023 - 12:49 Uhr 2 Min.

Auf dem Blauen Sofa. Dekanin Wibke Klomp, ihre Tochter Paula und die Diskutanten Melissa Hasenfuss, Renate GAssert und Reinhard Lieb. Foto: Geringhoff

Wertheim. "Was glaubst du denn?" war einer der Kernsätze - "Was denkst du denn?" wurde aber auch gefragt, in der zweiten langen Nacht der Wertheimer Stiftskirche. Der Unterschied zur ersten langen Nacht lag klar auf der Hand. Beim Erstling schien es viel um Atmosphäre, Spiritualität und das neue Erleben des Kirchenraumes gegangen zu sein, jetzt im zweiten Anlauf rückten handfestere Inhalte und Botschaften in den Vordergrund.

Das mag auch daran gelegen haben, dass in diesem Jahr nicht nur die Kirche sich selbst gefeiert hat, sondern auch gleich das 650. Jubiläum der Wertheimer Lateinschule mit. Klar, dass die evangelische Kirche die Gründung dieser Lateinschule nicht für sich verbuchen kann, aber immerhin die Neugründung im Jahr 1524 und den Fortbestand nach dem Zweiten Weltkrieg schon irgendwie auch, so zumindest reklamierte Dekanin Wibke Klomp es für "ihre" Protestanten. Es sei dem Widerstand des protestantischen Melanchton-Stifts zu verdanken, dass das Gymnasium nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zu Gunsten des katholischen Gymnasiums in Tauberbischofsheim aufgegeben worden sei.

Zurück ins Hier und Jetzt. Mit den Turmbläsern ging es in die lange Nacht hinein, der Kabarettist und Dutzfreund der Dekanin Arnim Töpel hat, zusammen mit Pfarrer Manfred Kuhn, den Gottesdienst gestaltet, die Stiftsbläser haben geblasen, der hörenswerte Jugendchor hat unter anderem Mendelsohn gesungen, Klavier und Orgel waren dabei und am Schluss hat die bemerkenswerte Jazzband unter Eberhard Feucht das Ihre getan.

Dazwischen gab es Cocktails, geistliche Angebote und als Ankerpunkt immer wieder das Blaue Sofa. Unter anderem mit der 84-jährigen Ehrenbürgerin Renate Gassert, dem amtierenden Schulleiter Reinhard Lieb und der ehemaligen Schulsprecherin und Phönix-Preisträgerin Melissa Hasenfuss, wurde über schulische Geborgenheit, Freuden, Nöte und Gestaltungsmöglichkeiten gesprochen. Unter Anleitung der Dekanin dabei auch immer wieder über Gott und die Welt. "Ihre Spezialität", sagt Wolfram Spott (69). "Seitdem sie hier Dekanin ist, ist die Kirche viel offener geworden." Klomp rücke den Glauben deutlich mehr ins alltägliche Leben als ihre Vorgänger es getan hätten und spare dabei mutig auch schwierige Nachrichtenlagen nicht aus.

Für den Lehrer Ulf Hanning (56) war es wichtig herausgestellt zu haben, wie eng die Verbindung von Gymnasium und Kirche ist. Klomp sei dabei eine gute Vermittlerin: "Unkompliziert, kommunikativ, dabei aber immer ernsthaft", sagt er. Heidi Versch (71) hat auch auf die Predigt und die Rolle des Kabarettisten Arnim Töpel geschaut. In der Predigt war es um Johannes Sylvanus gegangen - einen konvertierten Katholiken, der 1572 im innerprotestantischen Streit um die Kirchendisziplin in Heidelberg hingerichtet worden war. "Es war sehr interessant zu sehen, wie Töpel die Kurve gekriegt hat" und wie leicht und verständlich das schwierige theologische Thema rund um die Dreifaltigkeit auch für Nichttheologen rübergekommen sei. "Theologie zum Anfassen. Ohne den Abend hier wäre ich wohl niemals mit diesem zwar 500 Jahre alten, aber spannenden, Thema zusammengekommen."

Arnim Töpel ist ein höchst sprachgewandter und dafür mehrfach ausgezeichneter und rühriger Kabarettist, Musiker und Autor. Meist macht er sich im kurpfälzischen Dialekt bemerkbar. Rechtsanwalt ist er auch, Fernseh- und Radiomoderator war er auch schon. Religion ist für Töpel, beginnend in der evangelischen Jugend, zu einem großen Thema geworden. Immer wieder kann man Töpel im evangelischen Umfeld erleben, zuletzt auch im Deutschlandfunk. Zu Erntedankfest gab es einen Töpel-Betrag unter dem Titel: "Woher weiß ich, was ich glaube?".

Michael Geringhoff