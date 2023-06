Landratsamt am 14. Juni zu

MAIN-TAUBER-KREIS 06.06.2023

Abweichend davon ist das Kloster Bronnbach mit dem Klosterladen von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet, eine Führung wird um 14 Uhr angeboten.

Wegen des Schließtages könnten allerdings Proben zur Trichinenuntersuchung am Mittwoch, 14. Juni, nicht wie gewohnt beim Veterinäramt in Bad Mergentheim angenommen, untersucht und bearbeitet werden. Deshalb bittet das Veterinäramt, an diesem Tag keine Proben zur Trichinenuntersuchung in den Briefkasten in der Wachbacher Straße 52 einzuwerfen, sondern erst wieder am Donnerstag, 15. Juni.

In dringenden Notfällen ist das Veterinäramt unter Tel. 0151 62675641 zu erreichen, so die Mitteilung.

