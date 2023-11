Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Landrat Schauder gibt Ehrenamt des Tau­ber­frän­ki­schen Kom­man­deurs ab

Bundeswehr

MAIN-TAUBER-KREIS 05.11.2023 - 16:25 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Truppenbesuch beim Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten: Landrat Christoph Schauder wurde im Rahmen des Regimentsappells im März 2023 als Tauberfränkischer Kommandeur eingeführt. Mit dem 22. Tauberfränkischen Abend endete seine Amtszeit. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Aylin Wahl

Seine Nachfolge tritt der Vorstandsvorsitzende der Weingärtner Markelsheim e.G., Michael Schmitt, an.Dies meldet die Pressestelle des Landkreises Main-Tauber-Kreis.

Rückblick voller Stolz

»Zum Ende meiner Amtszeit blicke ich voller Stolz auf die vergangenen Monate zurück. Gemeinsam haben wir es geschafft, die Geschichte der Bundeswehr und des Main-Tauber-Kreises weiterzuschreiben und in der Bevölkerung das Bewusstsein für die Bedeutung der Bundeswehr zu schärfen. Es war mir eine große Ehre, dieses Amt auszuüben und ich bedanke mich für die Möglichkeit, das Amt als Tauberfränkischer Kommandeur mit Leben zu füllen«, erklärte Landrat Christoph Schauder.

Zudem betonte er, dass der Landkreis auch nach dem Ende seiner Amtszeit fest an der Seite des Regiments stehen werde.

Landrat Christoph Schauder hatte das Ehrenamt im November 2022 von der Bundestagsabgeordneten Nina Warken mit dem Ziel übernommen, die seit 2010 bestehende Patenschaft zwischen dem Landkreis und den Niederstettener Heeresfliegern weiter zu stärken.

Als Höhepunkt in seiner Amtszeit als Tauberfränkischer Kommandeur bezeichnete der Landkreischef die Teilnahme an der Truppenübung »Mini Sonic« Ende September. Mit der Verlege-Übung auf den Standortübungsplatz in Külsheim übte das Regiment die eigene Alarmbereitschaft, zudem wurde die zivil-militärische Zusammenarbeit mit dem Kreisverbindungskommando (KVK) des Landkreises erprobt.

Nach Georg Denzer im Jahr 2002 und Reinhard Frank im Jahr 2008 war Christoph Schauder bereits der dritte Landrat des Main-Tauber-Kreises, dem die Aufgabe des Tauberfränkischen Kommandeurs übertragen wurde, heißt es abschließend.

el