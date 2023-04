Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Landrat ist jetzt Tauberfränkischer Kommandeur

Bundeswehr: Truppenbesuch zum Regimentsappell beim Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten

Main-Tauber-Kreis 04.04.2023 - 16:04 Uhr 1 Min.

Oberst Lars Persikowski (links) und Landrat Christoph Schauder (rechts) vor dem NH90 in Niederstetten. Foto: Aylin Wahl/Landratsamt

»Ich verstehe das Ehrenamt des Tauberfränkischen Kommandeurs als Bindeglied zwischen dem Transporthubschrauberregiment 30 und den Menschen der Region sowie den Institutionen im Main-Tauber-Kreis«, erklärte Schauder. »Darüber hinaus möchte ich die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft verdeutlichen. Der Landkreis wird auch nach Ende meiner Amtszeit als Tauberfränkischer Kommandeur eng an der Seite der Bundeswehr stehen.«

Der Main-Tauber-Kreis sei sehr stolz auf die Patenschaft mit dem Transporthubschrauberregiment 30, erklärte der Landrat. »Hinter der Bundeswehr steckt mehr als Waffen und Gerät, mehr als Befehl und Gehorsam. Die Truppe leistet einen unverzichtbaren Beitrag für unser demokratisches Gemeinwesen.« Er appellierte er an die Truppe: »Lassen Sie uns die Geschichte der Bundeswehr und des Main-Tauber-Kreises gemeinsam weiterschreiben.«

Regimentskommandeur Oberst Lars Persikowski ließ das zurückliegende Vierteljahr Revue passieren. Bereits jetzt sei die Truppe dem Jahresflugstundenprogramm voraus. »Auch wenn die angekündigte Zeitenwende noch auf sich warten lässt, wird deutlich, dass die Denkweise innerhalb der Bundeswehr anders ausgerichtet werden muss«, sagte Persikowski. Dieses Signal müsse auch bei der großen Politik ankommen. Umso erfreulicher sei es, dass der Landrat als Zeichen der Verbundenheit das Amt des Tauberfränkischen Kommandeurs bekleide.

Schauder hatte die Insignien als 20. Tauberfränkischer Kommandeur bereits im vergangenen Jahr aus den Händen von Oberst Lars Persikowski erhalten. Das Ehrenamt wird jeweils für ein Jahr wahrgenommen und am sogenannten Tauberfränkischen Abend übergeben. Dieser findet immer am ersten Donnerstag im November statt. Da Schauder an diesem Abend krankheitsbedingt verhindert war, wurde die offizielle Einführung nun im Rahmen des Regimentsappells nachgeholt. Schauder ist nach Georg Denzer im Jahr 2002 und Reinhard Frank im Jahr 2008 bereits der dritte Landrat des Main-Tauber-Kreises, dem die Aufgabe übertragen wurde.

Seit 1961 ist Niederstetten Heeresfliegerstandort. Das Transporthubschrauberregiment 30 ist eins von zwei NH90-Regimenten in der Bundeswehr. Es trägt zur Fähigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung bei und hat in zahlreichen Einsätzen im Aufgabenspektrum der Krisenverhütung und Krisenbewältigung teilgenommen, zuletzt bis Juli 2022 in Mali.

