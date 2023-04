Landkreis unterstützt regionale Bio-Lebensmittel

Landwirtschaft: Landratsamt und Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen unterzeichnen Bewirtschaftungsvertrag

Landrat Christoph Schauder (links) und Vorstandsmitglied Tobias Hornung unterzeichnen den Bewirtschaftungsvertrag und die Beitrittserklärung des Landkreise zum Verein Tauberländer Streuobstwiesen. Foto: Aylin Wahl/Landratsamt

»Mehr regionale Bio-Lebensmittel zu vermarkten, ist nicht nur ein Ziel der Bio-Musterregion, sondern auch der Wunsch vieler Kreisrätinnen und Kreisräte sowie von Bürgerinnen und Bürgern des Main-Tauber-Kreises. So wird bereits seit circa einem Jahr die Apfelschorle der Tauberländer im Landratsamt sowie bei einigen Kommunen und Betrieben im Main-Tauber-Kreis im Rahmen von Besprechungen und Gremiensitzungen ausgeschenkt«, erklärte Landrat Christoph Schauder. Zum Abkommen sagte er: »Hier ist es uns möglich, eine regionale Wertschöpfungskette zu schließen.«

Im Rahmen der Messe »Meet & Greet« wurde die ersten Bio-Produkte mit dem Zeichen der Bio-Region Main-Tauber-Kreis ausgezeichnet. »Mit dieser Auszeichnung werden die hochwertigen, regionalen Bio-Produkte besonders hervorgehoben. Hierbei legen wir großen Wert auf die regionalen Bio-Rohstoffe und eine nachhaltige Produktion«, sagte Erster Landesbeamter Florian Busch.

Auch bei der Produktvermarktung habe sich seit der Messe etwas bewegt. Die Messe sei eine gute Gelegenheit gewesen, um Produzenten, Verarbeiter sowie Konsumenten in Austausch zu bringen. Zukünftig wolle man bei dem Thema Vermarktung und Verarbeitung unterstützen, denn gesunde und regionale Lebensmittel in Bio-Qualität seien weiterhin sehr beliebt und gefragt.

Tobias Hornung, Vorstandsmitglied des Vereins Tauberländer Bio-Streuobstwiesen, erläuterte, was die Voraussetzungen sind, um Bio-Lebensmittel zu produzieren. »Dies setzt einiges voraus. Bei Dauerkulturen, zu denen auch das Streuobst zählt, beträgt die Umstellungszeit üblicherweise drei Jahre. Drei Jahre lang müssen die Obstbäume nach den strengen Richtlinien des Ökolandbaus bewirtschaftet werden, bevor das Obst als zertifiziertes Bio-Obst beim Verein abgegeben werden kann, um daraus Saft produzieren zu lassen. Nur wer seine Wiesen nachweislich schon in der Vergangenheit nach Ökolandbaurichtlinien bewirtschaftet hat, kann sich diese Zeit anrechnen lassen«, erklärte Hornung.

Durch den Artenreichtum an Flora und Fauna auf den Streuobstwiesen wird laut dem Verein die geschmackliche Vielfalt der Region gewährleistet. Zudem sind den Verantwortlichen der Naturschutz und die Aufklärung der Vereinsmitglieder darüber sehr wichtig. »Wir haben hohe Qualitätsansprüche an das Obst. Nur so gelingt es uns, regionale Premiumsäfte zu produzieren. Dafür pflegen unsere Mitglieder die Grundstücke nach biologischen Vorgaben. So tragen sie gemeinsam mit den Verbrauchern zur Erhaltung der wertvollen Biotope bei«, sagte Hornung.

Der Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen ist in Tauberbischofsheim beheimatet und hat rund 100 Mitglieder. Mit unterschiedlichen Maßnahmen und Hilfen will er erreichen, dass möglichst viele Streuobstwiesen insektenfreundlich und nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden. Die Arbeit zielt darauf ab, den heimischen Artenreichtum aufrechtzuerhalten. Der Verein kümmert sich um die notwendigen Maßnahmen, um das Biozertifikat zu erhalten. Weitere Informationen gibt es unter https://www.tauberlaender.de.

Unabhängig von der Zertifizierung müssen die über 130.000 Obstbäume im Main-Tauber-Kreis gepflegt werden. Hier unterstützt das Landratsamt bereits im zweiten Jahr bei der Schnittgutentsorgung. Noch bis Ende April kann das Schnittgut von Obstbäumen an den fünf kreiseigenen Grüngutplätzen kostenfrei abgegeben werden. Die Adressen können unter https://www.main-tauber-kreis.de/entsorgungseinrichtungen abgerufen werden.

