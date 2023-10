Land Baden-Württemberg kann Polizeihochschule erweitern

Wertheim 04.10.2023 - 14:04 Uhr < 1 Min.

Das Vier-Finger-Haus auf dem Reinhardshof kann vom Land Baden-Württemberg gekauft und für die Erweiterung der Polizeihochschule genutzt werden. Darauf einigten sich das Land und die Stadt Wertheim jetzt. Foto: Gunter Fritsch

Das marode Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zur Polizeihochschule war ebenfalls ein früheres Kasernengebäude, und ein Teil des Gebäudekomplexes war bereits im Jahr 2010 vom Land Baden-Württemberg für den damaligen Ausbildungsstandort der Polizei erworben worden. Im Juli hatte es Gespräche zwischen der Stadtverwaltung und dem Land gegeben, bei denen es um »mögliche Eigentums- und Nutzungsverhältnisse des Gebäudekomplexes« gegangen sei, wie die städtische Pressestelle auf eine Anfrage dieser Redaktion bestätigt hatte. Zum Hintergrund: Neben dem Land Baden-Württemberg hatte auch ein privater Investor Interesse an dem Gelände angemeldet, der an diesem Standort sozialen Wohnungsbau realisieren wollte.

Wie jetzt bekannt wurde, habe es inzwischen weitere Gespräche auch in den kommunalen Gremien zur Zukunft des Gebäudekomplexes gegeben mit dem Ergebnis, dass sich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung offenbar mit einer klaren Mehrheit für einen Verkauf an das Land Baden-Württemberg ausgesprochen habe. Am Freitag war eigens Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl zum Festkommers der Michaelismesse in die Main-Tauber-Halle gekommen. Herrera Torrez nutzte deshalb offenbar die Gelegenheit, die Entscheidung des Gemeinderats öffentlich zu machen.

Richard Zorn, Leiter der Hochschule der Polizei, hatte im Gespräch mit dieser Redaktion bereits Mitte August deutlich gemacht, dass sich die Hochschule weiterentwickeln und fit für die Zukunft machen wolle. Mit dem seit einem Jahr geltenden neuen Ausbildungskonzept der Polizei brauche es dazu weitere Flächen für die Digitalisierung in der Lehre und für das Praxistraining hatte Zorn dabei das Vier-Finger-Haus mit seiner unmittelbaren Nachbarschaft zum bestehenden Areal als ideale Fläche bezeichnet.

GUNTER FRITSCH