»Lus­tig muss - und so lus­tig wie die­ses Mal war es noch nie«. Knut Fr­ent­zel, er ist der Re­gis­seur der Bet­tin­ger Ha­sen­büh­ne, ist über­zeugt mit dem Stück »Mei­ne Braut, der Bau­er und ich« ei­nen rich­tig gu­ten Griff ge­tan zu ha­ben. Jetzt am Sams­tag ist Pre­mie­re in der Bet­tin­ger Main­wie­sen­hal­le. »Nach­schlag« gibt es am Frei­tag, 27., und am Sams­tag, 28. Ok­tober. Be­ginn ist je­weils um 19.30 Uhr.