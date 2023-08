Länger gratis Parken in Bad Mergentheim

Verkehr: Parkhaus Altstadt/Schloss wegen Sanierung geschlossen - Sonderaktion im Parkhaus Bahnhof

Bad Mergentheim 28.08.2023 - 17:51 Uhr 1 Min.

So wird im großen Parkhaus Bahnhof in der Zaisenmühlstraße von Freitag, 1. September, bis einschließlich Sonntag, 1. Oktober, die kostenlose Parkzeit von einer auf zwei Stunden verlängert. »Vom Parkhaus Bahnhof ist der Fußweg ins Zentrum etwas weiter als vom direkt an der Fußgängerzone gelegenen Altstadt-Parkhaus. Deshalb möchten wir den Besucherinnen und Besuchern während der unvermeidlichen Schließungs-Phase hier mit zwei Gratis-Stunden entgegenkommen«, sagt Stadtmarketingbeauftragte Lorena Klingert.

Noch näher an der Innenstadt liegt die eigentlich gebührenpflichtige Tiefgarage des Neuen Rathauses am Bahnhofplatz 1. An den fünf Wochenenden im Aktionszeitraum werden die Schranken geöffnet und rund 90 zusätzliche Parkplätze stehen jeweils von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, durchgehend kostenlos zur Verfügung. »Das ist gerade am stark frequentierten Samstag eine gut erreichbare und zentral gelegene Möglichkeit zum Parken«, wirbt Lorena Klingert.

Währenddessen wird im Parkhaus Altstadt/Schloss die aufwendige Brandsanierung abgeschlossen, wobei unter anderem ein kompletter Neuanstrich auf allen Ebenen erfolgt. Betreiberin des Parkhauses ist die Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt. Sie wird in dieser Zeit auch die Umrüstung auf das ticketlose Parken vorbereiten. Die finale Umstellung auf das neue System findet im November bei laufendem Betrieb - also ohne nochmalige Parkhaus-Sperrung - statt.

»Diese Modernisierung, bei der nur noch das von Kameras erfasste Kennzeichen am Kassen-Automaten eingegeben werden muss, wurde bereits im Parkhaus Bahnhof vorgenommen und kommt sehr gut an«, sagt Laura Ernst, Geschäftsführerin der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH. »Wir freuen uns darauf, nach den Baumaßnahmen wieder ein komplett saniertes und ab Spätherbst dann auch im Nutzungs-Komfort spürbar aufgewertetes Altstadt-Parkhaus zur Verfügung stellen zu können.« Dort gebe es ab Oktober wieder über 170 Parkplätze, die zur Nutzung bereitstünden. P

Pressemitteilung Stadt Bad Mergentheim