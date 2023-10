"Ladies Night" in Wertheim: Heiße Sambarhythmen und Schnäppchen

Für Begeisterung bei der "Ladies Night" sorgten die beiden brasilianischen Samba-Tänzerinnen im Restaurant "La Flamme" und im Geschäft "Wertheim Liebe" (hier zu sehen).

War die erste vom Stadtmarketingverein Wertheim organisierte "Ladies Night" im Juni bereits ein voller Erfolg, konnte die zweite Auflage am Freitag direkt daran anknüpfen. Von 18 bis 22 Uhr lockten 25 beteiligte Geschäfte und Künstler zahlreiche Damen und auch einige Herren in die Gassen der Altstadt. Rote liebevoll dekorierte Bistrotische vor den Eingängen signalisierten, dass dort so manches Schnäppchen, Rabatte, Zugaben und dergleichen warteten. Für die Einkaufsmuffel unter den Männern gab es erstmals den "Männerhort" im Restaurant "La Flamme" samt brasilianischer Samba-Tänzerinnen. Wir waren vor Ort und haben mit einigen Ladeninhabern und Besucherinnen gesprochen.

Ob ein neues Parfum, die passende Brille, Schmuck, Dekorationsartikel, wohlduftende Duschutensilien, kleine Mitbringsel, ein neues Outfit, Accessoires oder liebevoll gestaltete Gemälde und Skulpturen, für nahezu jedermanns Geschmack schien etwas dabei zu sein. Taschen füllten sich, Gläser klirrten, fröhliches Lachen und muntere Gespräche drangen aus den belebten Geschäften und über den Marktplatz und die angrenzenden kleinen Gassen.

Erwartungen übertroffen

Lief es zunächst für Gerd Dornwald, Inhaber der "Creativ Werkstatt" langsam an, freute er sich bereits eineinhalb Stunden nach Beginn der "Ladies Night" über einen regen Besuch und guten Verkauf: "Wir haben 20 Prozent vom Tagessoll schon übertroffen". Dornwald ist zufrieden, spricht aber auch von 20 bis 40 Prozent weniger Umsatz in den letzten drei Monaten im Vergleich zum letzten Jahr. Nicht weit weg von der "Creativ Werkstatt" verzauberte Vladi Strecker mit seinen vollen und wohligen Saxophonklängen die bummelnden Besucher und war auch noch in "Heidi's Wäschelädle" gut zu hören.

Heidi Schmidt, Inhaberin des Wäschelädle, ist begeistert: "Ein toller Tag mit tollen Leuten. Die Umsätze passen". Die erste "Ladies Night" im Juni beschreibt die Frohnatur als "galaktisch". Gleichzeitig spricht sie von einer "Gemeinschaftssache": "Wenn die Stadt so etwas organisiert, Werbung macht etc., dann muss man einfach mitmachen", so die Dessous-Fachfrau. Gleichzeitig wünscht sie jedem Geschäft in der Stadt so viel Umsätze wie nur gehen, denn nur dann "können alle gemeinsamen überleben".

Samba und ein Männerhort

Auf dem Marktplatz sorgte das peppige und rockige "André Carswell Duo" für eine ausgelassene Stimmung. Mehrere Besucher machten es sich an den Außentischen der Gastronomen gemütlich, während andere fasziniert dem Glasbläser über die Schulter schauten. So manches Blut in Wallung brachten die beiden Samba-Tänzerinnen im "La Flamme" und dem Bekleidungsgeschäft "Wertheim Liebe". Gute Laune und Mitmachen waren angesagt, ein breites Grinsen im Gesicht und glänzende Augen inklusive.

Der "Männerhort" im "La Flamme", das Novum der "Ladies Night", war laut Restaurantführer Dennis Emmerich "etwas schief gelaufen". Statt der geplanten "abgegebenen Herren" tummelte sich ein gemischtes Publikum in den Räumlichkeiten, trotzdem ein Erfolg. Kaum eine Pause gönnten die "Ladies" Christine Gesella, Inhaberin der "Wertheim Liebe". War Gesella bei der ersten Nacht noch als Angestellte dabei, freute sie sich nun als frisch gebackene Ladenbesitzerin - "Wertheim Liebe" eröffnete erst am 2. Oktober - über einen "mega Abend", den sie nicht anders erwartet hatte. Jennifer Lässig

Hintergrund: Stimmen zur "Ladies Night"

Viele Besucherinnen haben die zweite Auflage der "Ladies Night" in Wertheim genutzt. Wir haben uns umgehört, wie die Aktion ankam:

Roxana, 29 Jahre aus Wertheim: "Ich bin nicht auf der Suche nach etwas Bestimmten und habe auch noch Nichts gefunden. Die erste "Ladies Night" habe ich nicht besucht. An diese habe ich keine besondere Erwartung. Ich bin mit meinem Partner hier und wir schauen einfach, was los ist. Stöbern von Laden zu Laden."

Tanja, 40 Jahre aus Hasselberg: "Bei der ersten "Ladies Night" war ich nicht dabei. Auf die Zweite bin ich durch Werbung aufmerksam geworden und habe auch schon Oberteile für mich gefunden. Ich wollte einfach mit einer Freundin etwas shoppen gehen und würde bei einer nächsten Nacht bestimmt wieder kommen."

Eva, 40 Jahre aus Karlsruhe: "Ursprünglich bin ich aus der Gegend und bei meinen Eltern zu Besuch. Die "Ladies Night" gefällt mir sehr gut und hat meine Erwartungen sogar übertroffen. So habe es mir nicht vorgestellt. Besonders haben mir die Samba-Tänzerinnen gefallen und ich würde gern wieder kommen."

Edith, junggeblieben Sportskanone aus Wertheim: "Bereits die erste "Ladies Night" hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe auch schon eine Kleinigkeit gefunden und viele bekannte Gesichter gesehen. Ich finde es schön, die Geschäfte unbedarft auskundschaften und mir für später ein Augenmerk drauf legen zu können."

