Ladies Night in der Wertheimer Altstadt steht bevor

Programm am Freitag

Wertheim 17.10.2023 - 12:36 Uhr 1 Min.

Vor der Alten Münz zeigen (von links) Christian Schlager, Nick Speier, Bernd Maack, Dusanka Mayer und Madeline Knop das Banner für die zweite Wertheimer Ladies Night. Foto: Petra Folger-Schwab

Beim Pressegespräch stellten die Verantwortlichen am Montag das Programm der zweiten Runde in 2023 vor. Das Orga-Team war durch Madeline Knop (Volksbank), Dusanka Mayer (Respect Modehaus) und Nick Speier (HempTheke) vertreten. Bernd Maack, Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins und Christian Schlager von der Stadt Wertheim komplettierten die Runde.

»Wir waren im Juni überrascht und begeistert«, so Madeline Knop rückblickend. »Der Zuspruch war richtig gut.« Nun hätten erneut alle mitgezogen, einige Teilnehmer seien sogar hinzugenommen, wie Nick Speier zu Protokoll gibt. Er ist für die Werbung mit Flyern und Plakaten zuständig, und bei ihm laufen die Kontakte zu den 25 verschiedenen Geschäften, Glasmuseum und Alte Münz zusammen. Er hat sich auch um die Beleuchtung gekümmert, durch die ein besonderes Ambiente entsteht.

Sich verwöhnen lassen

Stöbern, einkaufen, sich verwöhnen lassen, Angebote nutzen - viele Überraschungen warten auf die Ladies aller Altersgruppen aus Nah und Fern, die Lust auf einen schönen Abend haben. Generell sind die mitmachenden Geschäfte an den bereits bekannten Stehtischen mit dunkelroten Houssen zu erkennen. Sekt, Glühwein, Prosecco und alkoholfreie Getränke werden ausgeschenkt, kleine Snacks stehen bereit. Es gibt Gewinnspiele, ein Glücksrad, großzügige Rabatte, Mini Games und Give Aways, Prozente können erwürfelt werden. Auf dem Marktplatz zeigt ein Glasbläser seine Kunst, und der von »Musik auf dem Markt« bekannte André Carswell wird mit Pianobegleitung sein Repertoire vom Soulklassiker bis zum Rockoldie singen. Saxofonklänge mit Vladi Strecker werden in der Maingasse erklingen.

Neu: »Männerhort«

Neu ist der seinerzeit vermisste »Männerhort«, der in einem Flammkuchen-Lokal eingerichtet wird. Man bediene damit ein Klischee, wie Christian Schlager augenzwinkernd anmerkt. Die Männer könnten dort essen und trinken, sogar brasilianische Sambatänzerinnen träten auf. In der Alten Münz (Münzgasse 2) öffnet ein Pop-Up-Store mit Creative Chocolates, Skulpturen und Kunst aus Kunstharz sowie einer Kurzzeit-Bildergalerie. Eine weitere Hobby-Kunstausstellung unter anderem mit bemalten Schaufensterpuppen gibt es in den Modehäusern Respekt und Phönix.

Der Einzelhandel müsse präsent sein, betonte Christian Schlager. Man müsse auf Veranstaltungen setzen, denn das Internet schlafe nie.

Die Ladies Nights könnten fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders werden.

pefs