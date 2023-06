"La Finesse" auf der Wertheimer Burg: Streicherinnen, die staunen lassen

Musik: "La Finesse" begeistern mit ihren eigens neu arrangierten Werken das Publikum auf der Wertheimer Burg

Wertheim 05.06.2023

Das Streichquartett La Finesse überzeugt mit abwechslungsreichen Arrangements und witzigen Einfällen das Publikum auf der Wertheimer Burg.

Burgmanager Christian Schlager hatte sie schon lange im Visier für einen Auftritt, nun hatte es endlich geklappt. Gut 200 Besucher waren gekommen, ohne wirklich zu wissen, was sie erwartet. Denn noch immer gelten La Finesse als Geheimtipp. Doch das wird nicht mehr lange so bleiben, denn ihre Musik ist atemberaubend. Kein Wunder, dass stehende Ovationen die Folge eines wunderschönen Abends mit ganz viel Musikgenuss, aber auch optischen Effekten waren.

Stücke neue arrangiert

Schon der Einmarsch auf der Balustrade des Burggrabens mit Stöckelschuhen und roten Gewändern ließ erahnen, dass an diesem Abend eine Show geboten wird, die man sonst nur ganz selten sehen kann. Alle vier Musikerinnen - sie nennen sich selbst "Finessen" - sind Ausnahme-Künstlerinnen. Das Gesamtprojekt La Finesse umfasst insgesamt über 20 Frauen, die darüber hinaus in renommierten Orchestern spielen oder als "La Finesse and Friends" in anderen Kombinationen auftreten. Deshalb kann es passieren, dass man an zwei Orten gleichzeitig auftreten kann oder die Besetzungen wechseln, berichtete der eigentliche Kopf von La Finesse, Birgit Saemann, dem Publikum. Die Cellistin ist der kreative Part und hat alle Stücke, die aufgeführt werden, speziell für das Streichquartett neu arrangiert.

Das können klassische Werke, wie Mozarts "Für Elise" oder Ludwig van Beethovens siebte Symphonie sein. Aber auch Klassiker, wie aus dem Film "Der dritte Mann" oder Soundtracks aus dem "Star-Wars"-Universum oder aber den "Typewriter" aus dem bekannten Jerry-Lewis-Film. Doch die Stücke werden nicht einfach nur nachgespielt, dank der neuen Arrangements klingen sie vollkommen anders als gewohnt.

Begeisterung von Beginn an

Fast "grenzenlos", könnte man meinen - und damit war auch der Titel des Konzertes auf der Wertheimer Burg benannt. Die Musik begeisterte von Beginn an, dank ausgefeilter Technik und einer Bühnenshow, die man einem Streichquartett eigentlich nicht zutraut. Gerne hätte man zu jedem Stück eine eigene Verkleidung gewählt, aber die Umziehpausen wären definitiv zu lang geworden. Und man wollte das Publikum ja mit Musik unterhalten. Also blieb nur eine rote Ausstaffierung am Anfang und eine schwarze nach der Pause übrig. Doch zwischendrin wirbelten die vier Damen über die Bühne, als gäbe es kein Halten.

Ganz außergewöhnlich wurde es, als Birgit Saemann ein "Quodlibet" ankündigte: Ein Musikstück, in das mehrere unabhängige Melodien ineinander verschmelzen. Da war das Publikum gefordert, denn es sollte fleißig mitsingen - was dank der musikalischen Begleitung von La Finesse auch gelang. Unterstützung holte man sich auch beim Stück "Typewriter": Während die vier Damen die Melodie spielten, durfte ein Gast aus dem Publikum den unverkennbaren Klingelton erzeugen, allerdings nicht mit einer Schreibmaschine, sondern mit einer Hotelklingel. Anfangs noch etwas schüchtern, klappte es zum Schluss immer besser und das Publikum klatschte begeistert Beifall.

Den gab es auch, als Birgit Saemann die "singende Säge" hervorholte und dem Instrument bei dem Stück von Ennio Moricone "Spiel mir das Lied vom Tod" beinahe sphärische Klänge entlockte. Den Abschluss bildete "Classic on Catwalk", ein Film-Medley, bevor die beiden Violinen, die Bratsche und das Cello durch das Publikum laufen das Konzert beendeten.

