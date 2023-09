Kurzzeitparken in Wertheim wird teurer

Steg plant »erhebliche Investitionen«

Wertheim 28.09.2023 - 16:00 Uhr < 1 Min.

Auf dem Investitionsplan der Steg für die nächsten fünf Jahre stehen zum Beispiel die Neubeschichtung des Parkplatzes in der Packhofstraße, die Sanierung schadhafter Stellen und die Neuaufbringung von Teerdecken und Markierungen auf diversen Parkplätzen. Das städtische Unternehmen prüft zudem die Ausstattung der Parkgarage Altstadt mit E-Ladesäulen und einem digitalen Parkraummanagement. Die Finanzierung dieser Aufwendungen soll zum Teil über die Erhöhung der Kurzzeitparkgebühren erfolgen.

Nach dem Beschluss des Aufsichtsrates kostet das Kurzzeitparken ab dem 1. Januar 2024 in der Parkgarage Altstadt, den Tiefgaragen Engelsberg und Mühlenstraße sowie auf den Parkplätzen Packhofstraße und Eichelgasse pro Stunde einen Euro statt bisher 80 Cent. Auf dem Parkplatz und in der Tiefgarage Main werden die Gebühren von 70 Cent auf einen Euro in der Stunde angehoben. In der Poststraße und an der Tauber werden stündlich 80 Cent statt 70 Cent fällig.

70 statt 60 Cent kostet das Kurzzeitparken ab Jahresbeginn in der Hans-Bardon-Straße und im Parkhaus am Gymnasium. Auf dem Parkplatz Wilhelm-Blos-Straße sind es 60 statt bisher 50 Cent. Auf den Parkplätzen Linden- und Mühlenstraße steigen die Gebühren um zehn auf 60 Cent für 45 Minuten und in der Mainanlage von 30 auf 40 Cent für eine halbe Stunde.

Die neuen Gebühren sind vergleichbar denen, die in Marktheidenfeld, Tauberbischofsheim oder Bad Mergentheim erhoben werden. Geschäftsführer Müller informierte den Aufsichtsrat, dass voraussichtlich im Oktober das kostenfreie W-Lan am Zentralen Omnibusbahnhof in Betrieb geht. Damit setzt die Steg eine Anregung aus dem »8er-Rat« um, dem neuen Jugendbeteiligungsformat der Stadt Wertheim.

Pressemitteilung Stadt Wertheim