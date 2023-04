Kunst trifft Handwerk in Wertheim

Hintergrund

Hintergrund: Agentur Event & Marketing Scherer

Der aus Altenbecken in der Nähe von Paderborn stammende Veranstalter Hermann-Josef Scherer (41) gründete sein Event-Marketing-Gewerbe im Jahr 2009. Anfangs als Werbedienstleistung gedacht, entwickelte sich das Ganze mehr und mehr zur, nach eigenen Angaben, sehr erfolgreichen Organisation von Kreativ- und Kunsthandwerkermärkten. Ausgerichtet werden 2023 neben dem Markt in Wertheim unter anderem Veranstaltungen in Konstanz, Bad Kissingen und am Brombachsee.

Jährlich organisiert Scherer zwischen 15 und 20 Märkte der unterschiedlichsten Richtungen. Er zeigte sich bereits am Samstag bei noch verhaltenem Besucherzuspruch sehr zuversichtlich und war schon mit dem ersten Tag des Marktes " sehr zufrieden."

Es sei sehr viel Bewegung auf dem Markt, und die Weitläufigkeit der Ausstellungsflächen beziehungsweise die Aufteilung auf Main- und Neuplatz vermeide Enge zwischen den Ständen. Aufmerksam auf Wertheim wurde Scherer durch den Hinweis eines seiner Stammaussteller, dass das mittelalterliche Ambiente von Wertheim sehr gut für einen seiner Märkte geeignet wäre. (tlo)