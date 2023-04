Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kunst hält wieder Einzug im Kloster Bronnbach

Kultur: Ausstellung und Workshops beginnen

Wertheim 25.04.2023 - 16:31 Uhr 1 Min.

Ein Werk der Künstlerin Cornelia Krug-Stührenberg, das im Kloster Bronnbach zu sehen ist. Foto: Cornelia Krug-Stührenberg

Darüber informiert das Landratsamt Main-Tauber in einer Pressemitteilung.

Mit einer Vernissage am Sonntag, 7. Mai, um 16 Uhr beginnt die erste Ausstellung in diesem Jahr. Zu sehen gibt es Werke der Künstlergruppe »SpessArt«, die sich bereits seit mehr als 25 Jahren mit gemeinsamen Ausstellungen einen Namen gemacht hat. »Vier der Gründungsmitglieder werden einen Teil ihrer Werke präsentieren und dabei stilistisch unterschiedliche Bildsprachen zu einer eindrucksvollen Gesamtschau vereinen«, erklärt Gunter Schmidt.

Udo Breitenbach ist ein leidenschaftlicher Sammler von Material und Objekten. Aus ihnen fertigt er Collagen und Installationen, deren hintersinniger Humor Anlass zu Welt- und Selbstbefragung gibt. Maler Hartwig Kolb spiegelt mit figurativen und teilweise verrätselten Motiven die fragilen Anteile menschlicher Existenz. Cornelia Krug-Stührenberg erschafft mit halbabstrakten Kompositionen atmosphärische Bildräume, und die in Irland lebende Bildhauerin Bettina Seitz gestaltet menschliche Figuren, indem sie Modelle mit Baumwollstoff abformt.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 18. Juni, während der regulären Öffnungszeiten des Klosters in der Neuen Galerie zu sehen.

Im Mai starten auch die von Künstler Gunter Schmidt organisierten Kunstworkshops. In diesem Jahr umfasst das Angebot 14 Kurse. Start ist am Freitag, 12. Mai, mit dem dreitägigen Kalligrafiekurs mit Rosemarie Küpper aus Jülich. Von Freitag bis Sonntag, 19. Mai bis 21. Mai, bietet Gunter Schmidt den Malkurs »Farbe ins Gesicht/Modernes Porträt« an. Von Mittwoch, 24. Juni, bis Donnerstag, 25. Juni, lädt Goswin von Mallinckrodt zum Kreativwochenende »Das bunte Leben« ein. Zum kreativen Umfeld werden das Kloster Bronnbach und die Burg Gamburg. Zu Beginn der Sommerferien gibt es wieder einen dreitägigen Workshop für Jugendliche, gesponsert von der Prassek-Stiftung Wertheim.

Die größte Kursdichte liegt in den Monaten Juli und August mit Angeboten für Interessierte an Ölmalerei, Drucktechnik und Steinbildhauerei. Neu im Angebot ist der Kurs Holzbildhauerei mit Michael Heide.

Informationen zu Kunstworkshops sowie Veranstaltungs- und Führungsprogramm unter https://www.kloster-bronnbach.de; Anmeldungen zu den Workshops bei Gunter Schmidt per E-Mail: atelier@gunterschmidt.de

bal