Verdi ruft für Mittwoch zum Protest an der Wertheimer Rotkreuzklinik auf

Gewerkschaft sieht Gefahr im ländlichen Raum

Wertheim 18.09.2023 - 11:54 Uhr 2 Min.

Die Wertheimer Rotkreuzklinik steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Das Krankenhaus muss erhalten bleiben, fordert die Gewerkschaft Verdi und lädt am Mittwoch ab 14 Uhr zum Protest vor den Haupteingang.

Die Veranstaltung, die sich an alle Bürger richtet, soll um 14 Uhr vor dem Klinik-Haupteingang starten und ist Teil eines bundesweiten Aktionstags »Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not!«. Dabei geht es laut Ankündigung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) Heilbronn-Neckar-Franken um den Erhalt und die auskömmliche Finanzierung der Wertheimer Rotkreuzklinik.

Die Klinik hat am 7. September ein Schutzschirmverfahren eingeleitet und nun drei Monate Zeit, einen Sanierungsplan vorzustellen. Verdi setzt sich dafür ein, dass die Arbeitsplätze der Beschäftigten in der Rotkreuzklinik erhalten bleiben und dass die Klinik weiterhin eine hochwertige medizinische Versorgung für Wertheim und die Region anbieten kann, heißt es in der Pressemitteilung. Eingeladen sind sowohl Mitarbeitende als auch Patienten und Angehörige »sowie alle, die sich für die Gesundheit und die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung einsetzen«, heißt es.

»Wir haben eine hochmotivierte Belegschaft. Jeden Tag geben die Kolleginnen und Kollegen alles für unsere Patientinnen und Patienten«, wird die Betriebsratsvorsitzende Birgit Väth in der Mitteilung zitiert.« Jetzt braucht unsere Belegschaft eine breite Unterstützung.« Simon Habermaaß als stellvertretender Geschäftsführer von Verdi Heilbronn-Neckar-Franken richtet sich an die Politik: »Krankenhäuser sind in Deutschland chronisch unterfinanziert. Die Bundesregierung und Landesregierung müssen dringend handeln. Gerade die medizinische Versorgung im ländlichen Raum steht auf dem Spiel.«

Neben der Wertheimer Rotkreuzklinik befinden sich auch die beiden Standorte der Rotkreuzschwesternschaft in München seit 7. September unter einem Schutzschirm, schon einige Wochen vorher hat mit der Rotkreuzklinik Lindenberg im Allgäu ein weiteres Haus der Gruppe ein Schutzschirmverfahren beantragt. Bundesweit stecken etliche Krankenhäuser in Schwierigkeiten. Aufsehen erregte insbesondere ein Insolvenzverfahren von fünf DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz. Klinikverbände hatten schon zu Jahresanfang eine Pleitewelle im zweiten Halbjahr 2023 prognostiziert - noch vor Inkrafttreten der geplanten Krankenhausreform des Bundes, mit der festgelegt wird, welche Kliniken welche Leistungen vorhalten müssen.

»Etliche Häuser können den aufgelaufenen Investitionsstau nicht mehr bewältigen und werden von Inflation und Energiekostensteigerungen überrollt«, heißt es von Verdi. In vielen Regionen sei dadurch die Versorgung der Bevölkerung gefährdet, außerdem unzählige Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. »Damit das System nicht kollabiert, muss die Bundesregierung jetzt handeln«, heißt es von Verdi. Die Gewerkschaft fordert »kurzfristig zweckgebundene Zuschüsse für Sach- und Energiekostensteigerungen sowie die vollständige Refinanzierung der steigenden Tariflöhne«.

Der Aktionstag »Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not!« wird von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) ausgerichtet und von Verdi unterstützt. Alle Beschäftigten seien zum Protest aufgerufen: »Es darf nicht sein, dass Abteilungen oder ganze Krankenhäuser geschlossen werden, weil sie sich nicht rechnen.« Die Länder sollten außerdem ihrer Verpflichtung nachkommen, alle notwendigen Investitionen zu finanzieren.

