Kulturweg von Gamburg bis Bronnbach online

Internet: Seite in allen Details fürs Handy optimiert - Immer wieder Ergänzungen - Wertvolle Informationen auch für Einheimische

Wertheim 21.05.2023 - 13:33 Uhr 2 Min.

Webmaster Gerhard Klinger und Goswin von Mallinckrodt (rechts) sind zwei der Gesichter hinter dem 113. Europäischen Kulturweg, der es jetzt zur eigenen Website geschafft hat. Foto: Michael Geringhoff

Hinter den Wegen - mittlerweile sind es 121 - steht das Archäologische Spessartprojekt mit Gerrit Himmelsbach, und hinter dem speziellen Weg mit der Nummer 113 stehen Goswin von Mallinckrodt, Gerhard Klinger und noch ein Dutzend anderer Förderer innerhalb der hiesigen Arbeitsgruppe.

Es geht um den Kulturweg: Gamburg, Niklashausen, Höhefeld, Bronnbach. Ihn gibt es, komplett gemarkt und ausgeschildert, bereits seit 2019 und jetzt eben auch im Netz, um vorab schonmal schauen zu können, was einen am Weg erwartet und vor allem, um die Offline-Eindrücke unterwegs vertiefen zu können - die Seite ist in allen Details fürs Handy optimiert. Für den Webmaster Gerhard Klinger (75) war die Erstellung der Website eine Fingerübung der Nach-Coronazeit: »Vier Monate hat es gedauert«, sagt Klinger.

Taubertal-Erlebnislandschaft

Zusammengefasst ist alles, was der ehedem umfangreiche Wanderflyer zeigt, aber die Seite wird immer wieder ergänzt, ausgebaut und stetig aktualisiert. Vor allem verlinkt sie auch andere Internetauftritte, so dass der Kulturweg nicht solitär bleibt, sondern sich in die Erlebnislandschaft des Taubertals einfügt. Das gilt im Großen, so für die Tourismusregion Wertheim, aber auch im Kleinen, denn die Seite lädt ein, auch den abzweigenden Niklashäuser Pfeiferweg rund um das Leben und gewaltsame Sterben des Hans Böhm zu erkunden oder den Zisterzienserweg, der ums Kloster Bronnbach und dessen Geschichte herumführt. Der jetzt mit eigener Website ausgestattete Kulturweg ist gut 20 Kilometer lang, bietet allerdings die Möglichkeit, abzukürzen, denn es liegen gleich drei verbundene Bahnhöfe entlang des Kulturwegs.

Auch für Mountainbiker

Wer mit dem Mountainbike kommt oder recht erfahren mit dem E-Bike ist, kann die Stationen auch abradeln. »Das Gros der Wege ist auch mit dem Rad ganz gut zu schaffen«, sagt Gerhard Klinger. Den Internetauftritt, man braucht ihn heute, sagt Goswin von Mallinckrodt, und eigentlich sei auch der schon wieder überholt - die Zukunft gehöre der App.

Der digitale Auftritt rund um den Kulturweg sei nicht nur für die Gäste von außerhalb wichtig, sondern auch für die Einheimischen. »Viele haben keine Ahnung, was da so läuft« - gemeint ist, was das Nahfeld an kulturellem Hintergrund zu bieten hat.

Vieles sei unbekannt oder werde schnell wieder vergessen, so war in den 1980ern ganz in der Nähe ein keltisches Dorf ausgegraben - und fast auf der Stelle wieder vergessen worden. Auch da hilft die Website.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund Hintergrund: Webseite des Kulturwegs Die nahe Zukunft sieht die Website unter anderem als Basis für ein Letterbox-Rätsel - das ist die etwas analogere Form des Geocaching. Die Wanderer werden dabei durch Rätsel auch ein wenig abseits der eigentlichen Wege gelockt, Spannung sei inklusiv, sagt Goswin von Mallinckrodt. Die brandaktuellen News laufen als Nachrichtenband durch. Da wird derzeit auf das Stelen-Fest am 15. August im Gamburger Kammerforst hingewiesen - auch die ehemaligen Burgherren, die Grafen von Ingelheim, werden kommen. Für den 9. Dezember steht eine adventliche Kapellenwanderung mir Fackelzug an. (Ge)