Künstlerin, Lehrerin, Politikerin und Weltenbummlerin

Jubilarin: Wertheimerin Isolde Broedermann wird 80

Wertheim 16.04.2023 - 19:20 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Isolde Broedermann kurz vor ihrem 80. Geburtstag vor dem Bilderzyklus »Revolution«, der die Farbe Rot in den Vordergrund stellt und mit der Maske von Karl Marx des Künstlers Ottmar Hörl die Bedeutung des Kunstwerks betonen soll. Foto: Schrenker

Mit Begeisterung sind die Kinder und Jugendlichen ihren unterstützenden Anregungen und Wegweisern an den Gymnasien in Lauda und Wertheim, später auch im Waldkindergarten Waldenhausen, gefolgt, sich die Welt durch die Ausdrucksform Kunst zu erschließen.

Geboren in der Nähe von Lodz

Nach Abschluss der Handelsschule lernte sie an der Werkkunstschule in Würzburg und besuchte die Kunstakademie in Stuttgart. Die turbulenten Zeiten des Aufbruchs, die in den 60er- und 70er-Jahren die junge Generation prägten, spiegeln sich auch im Leben der Künstlerin wider. In einem toleranten Elternhaus am 17. April 1943 in Pabianiza in der Nähe von Lodz geboren, kam sie »mit dem letzten Treck aus Polen«, transportiert im Rucksack der Eltern, nach Landsberg am Lech. »Als mein Vater eine Anstellung als Oberingenieur in Lauda fand, erfuhr ich zum ersten Mal in meinem Umfeld, was es heißt, ein Flüchtlingskind zu sein.«

Ihre zweite große Leidenschaft neben der Kunst wurde von Willi Brandt beeinflusst, das Interesse für die Politik. Sie trat in die SPD ein und ließ sich für den Gemeinderat aufstellen. Es sei eine intensive und fröhliche Zeit der Erneuerung und des Aufbruchs gewesen, die sie mit einigen Kollegen in der Partei geteilt habe. 1967 brach sie zu einem sechsjährigen Aufenthalt nach Kanada auf. Das Geld hierfür streckte ihr das Konsulat vor. Per Anhalter machte sie sich auf den Weg von Toronto nach Vancouver, gab Erwachsenen Kunstunterricht, um später das geliehene Geld zurückzahlen zu können, und präsentierte ihre ersten eigenen Ausstellungen. Die Künstlerin besuchte unter anderem China, die USA, Vietnam und Kuba, eine echte Weltenbummlerin also.

Doch irgendwann habe sie Heimweh nach dem Taubertal bekommen, sagt sie. Sie heiratete Gert Schöppler, 1978 kam Sohn Falko zur Welt. Seit 30 Jahren ist sie in zweiter Ehe mit Werner Thomann, dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Wertheim und Vorsitzenden des Kulturkreises Wertheim, verheiratet. Am 18. August 2018 wurde ihr Enkelsohn geboren.

Eng mit Frauenverein verbunden

Seit etwa 16 Jahren hält Broedermann als Mitglied eine enge Verbindung zum Frauenverein Wertheim, mit dem sie zahlreiche Kunstveranstaltungen initiiert hat. Im Juli wird es wieder eine Ausstellung im Rathaus geben, die sich mit dem Thema »Umwelt« und dem Umgang damit auseinandersetzt.

Danach befragt, was »Glück«, »Zufriedenheit« und »Altersweisheit« für sie bedeuten, beschreibt sie den ersten Begriff als ganz kurze Momente, in denen »alles stimmig« ist. Zufrieden sei sie ihr ganzes Leben lang gewesen und die »Altersweisheit« lasse noch auf sich warten. Ein Lieblingsspruch der Künstlerin: »Ich habe ein Leben lang gelernt, aber als Dumme sterbe ich.«

es