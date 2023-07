Künstler Thomas "Tommy" Kies eröffnet Galerie und Malschule in Wertheim

Wertheim 24.07.2023 - 14:11 Uhr 2 Min.

Künstler Tommy Kies eröffnet am Altstadtfestfreitag seine Ausstellung mit Gemälden vonn Wertheim früher und heute. Als Vorlage für viele der Ölgemälde nutzte er Fotografien des bekannten Wertheimer Fotografen Hans Wehnert.

Es wird die erste Ausstellung des Künstlers Thomas »Tommy« Kies in seiner neuen Galerie: Zum Altstadtfest öffnet sie in der Eichelgasse 19 ihre Türen. »Ich liebe Wertheim und identifiziere mich mit der Stadt«, betont er im Gespräch mit unserem Medienhaus. Daher werde er die Ausstellung gemalten Stadtansichten von früher und heute widmen. Sie trägt den Titel: »Wertheim damals und heute«.

Insgesamt habe er schon mehrere hundert Bilder von Wertheim gemalt, sagt Kies. Er sei beim Spazieren gehen immer wieder erstaunt, wie viele schöne Ecken er neu entdecke, obwohl er schon 33 Jahre in Wertheim lebe. Diese Eindrücke würden ihm genügend Inspiration für Werke in den nächsten Jahrzehnten geben.

Inspiriert vom Wertheimer Fotografen Hans Wehnert

Etwa die Hälfte der ausgestellten Gemälde werden Ansichten zeigen, die der bekannte, 2019 verstorbene Wertheimer Fotograf Hans Wehnert einst ablichtete. Die Idee dazu sei schon vor etwa fünf Jahren entstanden, als er in einem Buch mit Fotografien des Wertheimers blätterte. »Ich fotografiere selbst gerne, auch in schwarz-weiß.« Die Fotos von Wehnert hätten ihn angesprochen. »Ich wollte sie als Ölgemälde umsetzen.« Bevor er ans Malen ging, habe er sich von Wehnerts Tochter die Erlaubnis geben lassen, die Fotos als Vorlage zu benutzen, versichert Kies. Der zweite Teil der Ausstellung werde moderne Gemälde Wertheimer Ansichten zeigen, teils auch abstrahiert. »Aber immer dem Ort zuordenbar.« Hier nutze er seine eigenen Fotos als Vorlage.

Neu entdeckt habe er für sich die Spachteltechnik, mit der auch eins der Bilder der Ausstellung entstanden ist, sagt Kies. Außerdem widme er sich der für Wertheim typischen Glaskunst. »Auch einige Glasgegenstände aus meinem Kunsthandwerk werden zu sehen sein.« Der 49-jährige Künstler stammt ursprünglich aus Oberschlesien in Polen. Er ist gelernter Glasapparatebauer und studierte zudem Grafikdesign. Seit einem halben Jahr absolviert er einen Zertifikatstudiengang in Innenarchitektur.

Der Künstler hatte bis 2019 an einer anderen Stelle der Eichelgasse bereits eine Galerie, die er in zusammen mit dem Glasmuseum Wertheim betrieb. Aus finanziellen Gründen habe er diese in Absprache mit der Museumsleitung damals geschlossen. Die letzten drei Jahre habe er sein Arbeitsatelier in Külsheim-Hundheim renoviert und dort gemalt. Seit einem Jahr bereite er die kommende Ausstellung vor.

Im September will Kies seine Malschule eröffnen

»Ich möchte wieder näher bei den Leuten sein und zeigen: Ich bin aktiv«, begründet er den Entschluss, zurück in die Altstadt zu kommen. Er plane außerdem, ab 1. September in der Eichelgasse eine Malschule für Interessierte aller Altersklassen zu eröffnen. Dort möchte er auch spezielle Maltechniken der großen Meister wie Leonardo Da Vinci unterrichten.

Eröffnet wird die Ausstellung zu Wertheim am Altstadtfestfreitag, 28. Juli, um 20 Uhr. Sie hat am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, jeweils von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Danach werde er sein Atelier von Hundheim in die Wertheimer Räume umziehen, sagt Kies. Die Ausstellungsstücke werden indes nicht abgebaut: Wenn am 1. September 2023 die Atelier-Galerie mit Malschule in der Eichelgasse eröffnet, will er seine Wertheim-Ausstellung weiter zeigen, sagt Kies. Wer die Ausstellung in der Zwischenzeit ansehen möchte, kann unter 0175 6265053 einen Termin mit dem Künstler vereinbaren.

