Külsheims Konto ist ziemlich leer

Ärger mit Planungsbüro

Külsheim 10.10.2023 - 16:00 Uhr 2 Min.

Der Ertüchtigung immer weiterer Gebäude, um diese als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, ist ein Dauerthema der Külsheimer. Für den Umbau der ehemaligen Standortverwaltung stehen 475.000 Euro bereit. Foto: Michael Geringhoff

Die Sanierung von Kläranlagen, der Bau und die Ausstattung von Kindergärten, all das geht ins Geld. Manches Geld gibt es aber auch, das die Stadt einfach nicht loswird - da musste Schreglmann sich Luft machen. Es geht um die biologische Aufwertung des Hennlochgrabens - eine Ausgleichsmaßnahme, die anderweitige Eingriffe in die Natur kompensieren soll.

Mehrfach verschoben

Knapp 30.000 Euro wird die Maßnahme kosten, 24.000 davon hat das Land bereits als Zuschuss bereitgestellt. Mittlerweile mehrfach hat die Stadt die Annahme des zugesagten Landesgeldes aufgeschoben und neu beantragt. Der Grund liegt in einem hartnäckig säumigen Würzburger Umwelt-Planungsbüro. »Mit denen haben wir unsere Not, die Zusammenarbeit ist mehr als schwierig, mehr als zäh«, sagte der Bürgermeister.

Zusammenarbeit beendet

Schon im vergangenen Herbst habe renaturiert werden sollen, dann sei mehrfach verschoben worden, und auch in diesem Herbst werde es wohl wieder nichts werden. Er sei mit seiner Geduld am Ende, sagte Schreglmann.

»Seit Wochen tut sich wieder nichts, die halten sich nicht an Absprachen, Mails werden nicht mehr beantwortet, telefonisch ist sowieso niemand zu erreichen.« Als letzte Konsequenz habe er nun - in Absprache mit dem Zuschussgeber - die Zusammenarbeit beendet. Ein neues Planungsbüro muss her - und wieder wird Zeit verstreichen.

Leichter ausgeben lässt sich das Geld zur Ertüchtigung eines ehemaligen Bundeswehrgebäudes im Gewerbepark zur Flüchtlingsunterkunft. Da geht es um kleinere Abbruch- und Rohbauarbeiten, Metall-, Maler- sowie Schlosserleistungen, einen Zaun und einen dicken Batzen für die Einrichtung von acht sogenannten Nasszellen. Das summiert sich bei derzeit 225.000 Euro. Die Gesamtkosten dürften am Ende der Sanierung bei rund 475.000 Euro liegen. Das Land bezuschusst die Maßnahme mit 60 Prozent.

Möbel für die Kindergärten

Auch vergeben sind die Aufträge für neue Möbel, zeitgleich für den katholischen und evangelischen Kindergarten. Hier haben die Kita-Teams selbst das jeweils Passende ausgewählt, zusammen summiert sich auch das bei 160.000 Euro. Für knapp 30.000 Euro gibt es die Sanierung des 25 Jahre alten Fahrstuhls im alten Rathaus - schon mehrfach waren dort Menschen eingeschlossen.

Richtig teuer wird bereits der erste mehrerer Bauabschnitte der parallel verlaufenden Sanierungen der baugleichen Kläranlagen in Hundheim und Steinbach. Die Verfahrenstechnik zur notwendigen Phosphatfällung schlägt mit 430.000 Euro zu Buche die begleitenden Bauleistungen mit 180.000 Euro. Bis zum Abschluss der umfangreichen Sanierung rechnet die Verwaltung mit einer knappen Millionen Euro je Anlage.

Relativ preiswert und durch 60 Prozent Landeszuschuss abgesichert, kommt der Abbruch der Häuser Nummer 26 und 28 in der Wertheimer Straße in Hundheim. Die Stadt hat die Objekte erworben und lässt sie im Zuge der geförderten Ortssanierung für knapp 80.000 Euro abräumen. Schon im Oktober geht es los.

Nicht einvernehmlich beschloss der Rat den Einstieg ins Bauleitverfahren für einen Solarpark bei Uissigheim. Zwei Landwirte wollen zusammen rund 35 Hektar mit Modulen belegen. Zumindest teilweise werden diese Module vom Ort aus zu sehen sein, das erregte den Widerspruch einiger Räte. Bei drei Stimmenthaltungen ist die Verwaltung nun beauftragt, aus dem Flächennutzungsplan, der dort Landwirtschaft vorsieht, einen Bebauungsplan zu entwickeln. Wenn es um die Ausgestaltung des B-Planes geht, wird der Gemeinderat neuerlich gehört.

MICHAEL GERINGHOFF