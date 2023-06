Külsheimer wollen ihre Stadt weiter sanieren

Neugestaltung

Külsheim 15.06.2023 - 12:16 Uhr 2 Min.

Ein Beispiel erfolgreicher Stadtsanierung: Külsheim bekommt jetzt sein fünftes Sanierungsgebiet. Foto: Michael Geringhoff

Rund 70 Immobilien liegen im Abgrenzungsbereich des innerstädtischen Sanierungsgebiets V, das ab sofort mit Unterstützung der landeseigenen Immobilienbank zur Kommunalentwicklung am Start ist. Dort zuständig ist Felix Dambach, der lobt die Stadt Külsheim ausdrücklich: »Da geht was«, sagt er mit Blick auf die zurückliegenden Sanierungsgebiete. Stadt und Verwaltung hätten in der Sache guten Zug auf der Kette - in Külsheim werde in Sanierungsdingen spürbar mehr erreicht als anderswo.

Rückbesinnung auf Werte

Zu verdanken sei das auch der zuständigen Bauamtsmitarbeiterin Irene Trabold, die seit Beginn an dabei ist. Das erste Sanierungsgebiet war 1983 in Angriff genommen worden. Vorher sei alles anders gewesen sagen sie und der Bürgermeister. In den 1960er Jahren habe man ganze Stadtviertel planiert, um in großen Zügen neue Schulen, Stadthallen oder Straßen zu bauen. »In den 1980ern kam die Rückbesinnung auf die Werte der überlieferten kleinteiligen Strukturen«, erinnert Trabold. Leerstände in der Altstadt waren damals - ganz anders als zwischenzeitlich - kein Problem. Gerade jetzt, wo die Zinsen wieder steigen, gewinne die Altstadt zusätzlich an Attraktivität.

Wer sich das Haus im Grünen nicht leisten könne, der sei bereit, Kompromisse zu machen und finde vielleicht im Sanierungsgebiet etwas Passendes - und das bei besten Fördermöglichkeiten, wirbt Bürgermeister Thomas Schreglmann. Trabold betont, dass die Neuordnung, damals wie heute, meist zentrales Sanierungsthema sei. Durch die Realteilung waren die Grundstücke immer kleiner und zerklüfteter geworden, obendrein waren alle möglichen Wegerechte zugesprochen worden.

Da jetzt durch Zusammenlegung klarere Strukturen zu schaffen, helfe grundlegend bei der Sanierung und Belebung der Altstadt. Der Förderrahmen jetzt beginne bei 20 Prozent - steuerliche Möglichkeiten kämen obenauf, erklärt Felix Dambach von der LBBW. In der ersten Tranche geht es nun um 800.000 Euro, die zu verteilen sind.

Wenn das Gebiet gut angenommen wird, kann 2024 bereits weiteres Geld nachgeschossen werden. Die generelle Rechnung sagt, dass einem Förder-Euro fünf weitere folgen, das bringe Schwung, sagt Dambach. Die exakte Abgrenzung des Sanierungsgebiets V wird dieser Tage auch auf Internetseite der Stadt Külsheim einsehbar werden. Irene Trabold und das Bauamt unterstützen Sanierungswillige. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund; Stadtsanierung und Förderungen in Külsheim

Die Külsheimer Stadtsanierung begann 1983 auf einem Bereich von drei Hektar entlang der Hauptstraße.

Allein bis 1999 war in den ersten beiden Sanierungsgebieten eine Investitionssumme von gut neun Millionen Euro abgerechnet worden.

Die sichtbarsten Sanierungszeichen waren damals an der Kirchentreppe, der Parkscheune, am Katharinen-Platz und besonders an der Altstadtumfahrung gesetzt worden.

Im dritten Schritt folgten, unter anderem, der Bau des Blauen Hauses, die Sanierung des Templerhauses, die Neugestaltung von Brunnen und der Ausbau des östlichen Stadteingangs.

Als Förderfähig gelten in Bestandsgebäuden Heizungssanierungen, Erneuerungen von Sanitär- und Elektroinstallationen (also auch Badezimmer), Verbesserungen beim Wärme- und Schallschutz, beim Wohnungsgrundriss (unter anderem die Zusammenlegung kleiner Räume), Herstellung von Barrierefreiheit als auch Dachinstandsetzungen.

Die vom Gemeinderat festgelegte Förderquote liegt bei 20 Prozent, 25 Prozent sind es bei Stadtbild prägenden oder denkmalgeschützten Gebäuden. Fünf Prozent extra bringt der Einsatz ökologischer Baustoffe.

Obendrein bietet das Sanierungsgebiet separate steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Gebäudeabbrüche werden, bei festgelegter Nachfolgenutzung, mit 90 Prozent der Kosten gefördert, die Summe ist bei 20.000 Euro gedeckelt. (Ge)