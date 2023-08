Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Külsheimer Spedition Höfer demonstriert gegen "Mauteverest"

Koppelung der LKW-Maut an den CO2-Ausstoß

Külsheim 11.08.2023 - 15:50 Uhr 1 Min.

Roswitha Höfert, Geschäftsführerin der Spedition Klaus Höfert Transport in Külsheim, und Tobias Lang, Geschäftsführer des Verbands des Verkehrsgewerbes Baden, zeigen den Aufkleber, mit dem Speditionen gegen die Verteuerung der LKW-Maut protestieren.

Mit ihr macht die Logistik-Branche auf die Probleme aufmerksam, die die Mauterhöhung aus ihrer Sicht mit sich bringt.

Laut Lang bedeutet die Neuerung eine Kostensteigerung um 83 Prozent. Diese müssten die Speditionen an ihre Kunden weitergeben, erläuterte der Verbandschef. Konsequenz: »Die Mehrkosten werden schließlich beim Endverbraucher ankommen.« Mit einer Aufkleberaktion an Lastwagen fordert der Verband des Verkehrsgewerbes, die Bundesregierung solle ihre Entscheidung überdenken. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation sei es problematisch, die Maut fast zu verdoppeln. Damit werde ein weiterer Inflationstreiber geschaffen.

Roswitha Höfert, Geschäftsführerin der Külsheimer Spedition Höfert, ist einer Meinung mit Tobias Lang: Mit der Beteiligung an der Aktion Mauteverest wollen sie die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam machen, denn diese sei letztlich durch steigende Preise betroffen. »Wir sind nun die Steuereintreiber«, kritisierte Lang. »Die massive Erhöhung werden die Unternehmen weitergeben müssen, sonst gehen sie wirtschaftlich kaputt.«

Kritik übten Höfert und Lang auch daran, dass »ein großer Teil der Mehreinnahmen in die Bahn- und Wasserstraßen-Infrastruktur investiert« werden solle. Dabei sei auch die Straßeninfrastruktur schlecht. Laut Bundesregierung sind die Mauteinnahmen »zweckgebunden für die Verbesserung der Bundesfernstraßen-Infrastruktur sowie für Maßnahmen im Mobilitätsbereich zu verwenden - mit Schwerpunkt auf den Bundesschienenwegen«. Die Mauteverest-Aufkleber werden auf weiteren Lastern der Külsheimer Spedition angebracht. Viele weitere Speditionen im Verband beteiligen sich Lang zufolge ebenfalls.

Die Bundesregierung begründet die CO2-Komponente in der LKW-Maut mit dem Klimaschutz. Sie beschreibt das in ihrem Internet-Auftritt so: »Die CO2-Differenzierung der Lkw-Maut ist eine wichtige Maßnahme für die Minderung der Treibhausgas-Emissionen im Verkehr und für die Erreichung der Klimaschutzziele. Durch die Einführung wird ein Preissignal gesetzt, das die Nutzung von LKW mit alternativen Antrieben für die Güterverkehrsbranche deutlich attraktiver macht.« Die Höhe der Abgabe setze sich künftig aus vier Komponenten zusammen: den Kosten, die das jeweilige Fahrzeug für Infrastruktur, Luftverschmutzung, Lärmbelastung und CO2-Ausstoß verursacht. bal/bdg

bdg/bal