Külsheimer lassen es sich beim Regio-Markt gut gehen

Freizeit: Trotz wankelmütiger Witterung zieht es einige Menschen in die Stadt und aufs Pahl-Gelände

Külsheim 27.03.2023 - 14:44 Uhr < 1 Min.

Der Regio-Markt in Külsheim hat erneut zahlreihe Besucher angezogen. Foto: Michael Geringhoff

Und dennoch: Während es in der Stadt selbst eher zurückhaltend lief, war rund um die Weberei Pahl und um das Gewerbegebiet am Taubenbaum doch einiges los. Pahl-Chef Thomas Lippert, als Hauptorganisator, konnte recht zufrieden sein, allemal auf seinem Gelände hat der Markt weitgehend gehalten, was er versprochen hatte - vor allem war hier ordentlich Betrieb. »Essen und Trinken geht immer«, lautet eine Festwirtweisheit und auch Stöbern, Schnuppern und Shoppen sind nicht zu kurz gekommen.

Gelohnt hat auch der Weg vorbei an den geschmückten Osterbrunnen der Stadt, der Blick auf die Haagschen Puppenstuben und der Besuch beim Traditionsverband der ehemaligen Angehörigen des Bundeswehr-Standorts Külsheim. Ein Dauerbrenner auch Lego-Lothar mit seiner elektrischen Eisenbahn zum Mitspielen.

