Külsheimer Firma ausgezeichnet

Preisverleihung in Tauberbischofsheim (von links): Den 3. Preis in der Kategorie bis 49 Mitarbeitende verlieh Landrat Christoph Schauder an das landwirtschaftliche Dienstleistungsunternehmen O-T-H May aus Külsheim, vertreten durch Geschäftsführer Tobias May. Die Laudatio hielt Peter Vogel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken.