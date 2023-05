Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kriterien für Ehrenamtskarte sind in Arbeit

Bürgerversammlung: Mehr als 50 Zuhörer

Wertheim 24.05.2023 - 15:22 Uhr 2 Min.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte die Führungskräfte Armin Dattler, Volker Mohr und Helmut Wießner auf dem Podium dabei, als er zu Beginn seiner Ausführungen an seinen ersten Einsatz als OB in Reicholzheim am 10. Mai 2019 erinnerte, bei dem der neue Bahnsteig eingeweiht worden sei.

Weniger Einwohner

Als zweitgrößte Ortschaft mit leider etwas rückläufigen 1210 Einwohnern könne Reicholzheim eine erstaunliche Anzahl von Firmen und Handwerksbetrieben sowie ein reges Vereinsleben vorweisen. Das Gemeindezentrum sei gelungen, es sei ein neues Löschfahrzeug für rund 400.000 Euro angeschafft worden, die letzte Etappe der fast 50 neuen Bauplätze am Satzenberg gehe im Juni an den Start, ein neues Lebensmittelgeschäft könne kommen.

Die Wärme- und Energiewende komme auch nach Wertheim, so der OB. Dafür müsse die Stadt, wie alle Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern, die entsprechende Infrastruktur bereitstellen.

Nach einem Blick auf die aktuellen Zahlen nannte der OB zwei Stellschrauben auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune: durch Dämmung den Energieverbrauch zu reduzieren und fossile durch klimaneutrale Energieträger zu ersetzen. Laut Netzbetreiber soll ab 2040 kein Erdgas mehr durch die Leitungen fließen.

Kommunale Wärmeplanung

Die kommunale Wärmeplanung arbeite an verschiedenen Aufgaben, wie Herrera Torrez erläuterte. So finde zuerst ein Stromnetzcheck statt. Es müsse geprüft werden, ob »grünes Gas« durch die bestehenden Leitungen fließen könne. Ob bestehende Fernwärmenetze ausreichen oder neue hinzukommen, werde ebenfalls geprüft.

Die kürzlich mit den Stadtwerken Wertheim und Tauberfranken gegründete Wasserstoffallianz prüfe die Machbarkeit der Produktion von grünem Wasserstoff mit Strom aus erneuerbarer Energie (wir berichteten). »Hier produzierter Strom soll auch hier genutzt werden«, versicherte der OB weiter.

Windräder und Freiflächen-Photovoltaik kommen auch nach Reicholzheim, wobei die Umsetzung wirtschaftlich sein müsse. Man wolle die Stadtwerke und auch die Bürger beteiligen. So weit sei man aber noch nicht.

Eine Expertengruppe erarbeite gerade die Kriterien für eine neue Ehrenamtskarte. Das Ehrenamt müsse mehr wertgeschätzt werden, damit sich wieder mehr Menschen engagieren.

Höhere Jugendbeteiligung

Die Jugendbeteiligung werde weiter ausgebaut. Zum Achterrat der achten Klassen käme »Jugend trifft Politik« hinzu. Für Schüler ab der 9. Klasse werde es Treffen mit Vertretern der Verwaltung und des Gemeinderats geben.

Der Familienpass sei angepasst worden und werde den betroffenen Familien weiterhin eine deutliche Entlastung bringen.

Die beim Ortsrundgang vorgestellten Themen wurden auch in der Bürgerversammlung angesprochen. Für die Betreibung eines Tante-M Ladens lägen inzwischen Bewerbungen vor, und es liefen Gespräche, wie der OB berichtete. Der Betrieb sehe Einkaufsmöglichkeiten von 5 bis 23 Uhr vor. Das Geld für den Umbau liege im Haushalt bereit.

Das Konzept sei bei Erfolg auch für andere Ortschaften interessant.

