Krisen treffen auch Freudenberg

Mobiles Rathaus

Freudenberg 08.11.2023 - 15:20 Uhr 4 Min.

Das Feuerwehrgerätehaus in Ebenheid soll im Rahmen der Möglichkeiten der Stadt Freudenberg ausgebaut werden. Verbesserungen wünschen sich die Bürger von Ebenheid unter anderem für den Spielplatz.

Beim Ausbau der Mobilfunkabdeckung bestehe weiterhin das Problem, dass Anbieter keine Konkurrenten mit auf ihren Mast lassen müssten. Im Rahmen eines Bundesförderprogramms gebe es eine Anfrage für einen Sendemast im oder am Dorf. Über den genauen Standort spricht der Ortschaftsrat in nicht öffentlicher Sitzung. »Ein Mast heißt aber noch lange nicht, dass man auch einen Anbieter dafür bekommt«, bedauerte Henning.

Zum Thema Feuerwehrgerätehäuser berichtete er, der Feuerwehrbedarfsplan gebe Vorschläge vor. Wegen der Entfernung von Ebenheid sei angedacht, das Gerätehaus dort im Rahmen der Möglichkeiten auszubauen. Ein Architekt sei mit konkreten Planungen beauftragt. Diese werde man zuerst verwaltungsintern sowie mit Ortschaftsrat und Abteilungskommandant abstimmen. Anschließend gehen sie in die weiteren Gremien. Der Feuerwehrbedarfsplan soll im nächsten Jahr fortgeschrieben werden. Weiter sagte Henning, die Feuerwehrleute von Rauenberg und Wessental seien bereit, über einen gemeinsamen Standort in Rauenberg zu sprechen. Für Boxtal führe man Gespräche mit der Stadt Wertheim über eine Kooperation mit Mondfeld.

Der Bürgermeister bedauerte, dass Deutschland aus dem Krisenmodus nicht mehr herauskomme. Die Flüchtlingskrise sei schlimmer als die erste 2015, da mehr Menschen kommen. Eine Stelle zur Integration von Geflüchteten habe man seit einem Jahr nicht besetzen können, da es keine Bewerbungen gebe. Henning verwies weiter auf Inflation und Insolvenzen. Man müsse aufpassen, dass der soziale Friede gewahrt bleibe. »Da mache ich mir große Sorgen.«

Auf Nachfrage berichtete der Bürgermeister, aktuell seien noch keine Migranten in den Ortsteilen untergebracht. Die Stadt nutze Leerstände in Freudenberg. Es sei sinnvoll, die Menschen dort unterzubringen, wo sie sich ohne Auto versorgen können. Henning betonte, Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser in Freudenberg werde man in absehbarer Zeit nicht für die Unterbringung nutzen. Man bereite sich auf die Nutzung von Containern vor, wenn es keine andere Lösung gebe. Das sei mit hohen Kosten verbunden, er wolle aber die Belegung der Hallen und Gemeinschaftshäuser unbedingt vermeiden.

Letztes Glied in der Kette der Auswirkungen der Weltprobleme seien die Kommunen. Der Haushalt in Freudenberg sei noch nie rosig gewesen, man habe aber dennoch einiges bewegen können. Nun kürzten Bund und EU aber massiv Förderungen, zum Beispiel beim für Freudenberg sehr wichtigen Programm »Entwicklung ländlicher Raum« (ELR). Hinzu kämen steigende Kosten für die Gemeinde. »Wir haben keine Möglichkeit unsere Einnahmen zu steigern«, erläuterte der Bürgermeister. Man sei von der Förderung durch höhere Ebenen abhängig. Freudenberg müsse den Gürtel enger schnallen und das Ehrenamt noch stärken einbinden.

Zu den Anregungen der Ebenheider berichtete Henning, stimme der Gemeinderat den Haushaltsmitteln zu, wolle man gegebenenfalls ein bis zwei neue Spielgeräte auf dem Spielplatz in Ebenheid aufstellen. Statt aus Holz sollen sie aus recyceltem Kunststoff sein, auch wegen des geringerem Wartungsaufwand und der langen Herstellergarantie. Bauhofleiter Stefan Zöller berichtete, man überlege, einen neuen Sandkasten aufzustellen. Die Ebenheider wünschen, dass das Sonnensegel darüber anders angebracht wird, damit Kinder nicht mehr darauf klettern können. Auch der Wunsch nach Tisch und Bank für den Spielplatz wurde geäußert.

Eine Einwohnerin stellte fest, die medizinische Versorgung in Ebenheid unterirdisch. Henning antworte, für den ländlichen Raum sei die medizinische Versorgung in der Region richtig gut. Laut Kassenärztlicher Vereinigung habe man im Gebiet Wertheim-Freudenberg mit 120 Prozent sogar eine Überversorgung: »Wir haben in Freudenberg drei Hausärzte und einen Zahnarzt.« Es sei utopisch zu denken, ein Arzt siedele sich in Ebenheid an. Schade sei, dass die Hausärzte seit 2018 keine Sprechstunden mehr in Boxtal und Rauenberg anbieten. »Es ist aber die Entscheidung der Ärzte.« Henning verwies auf das Ruftaxi, um Ärzte in Freudenberg aufzusuchen. Schwerkranke erhielten Beförderungsscheine für ein Taxi. Mit Wertheim, Hardheim und Erlenbach habe Freudenberg im Umkreis von 20 Kilometern gleich drei Krankenhäuser.

Das Ruftaxi bezeichnete Henning generell als gute Einrichtung. Die Ebenheider Bürger schlugen vor, damit auch den Bahnhof in Kirschfurt anzubinden.

Birger-Daniel Grein

Mobiles Rathaus in Kürze Freudenberg-Ebenheid. Beim mobilen Rathaus in Ebenheid gab es am Dienstag noch folgende Themen: Gemeindezentrum: Die Ebenheider wollen den defekten Motor des Bühnenvorhangs im Gemeindezentrum in Eigenleistung reparieren, da Theateraufführungen anstehen. Da die Bühne Teil des kommunalen Gebäudes ist, wird die Stadt die Materialkosten für die Reparatur übernehmen. Vereinsförderung: Bürgermeister Roger Henning erinnerte an die Förderung von Vereinsinvestitionen: Kann ein Verein für eine Maßnahme Fördergelder zum Beispiel von Bund, Land oder Sportförderung erhalten, könne der Gemeinderat eine zusätzliche Förderung durch die Stadt beschließen. Dann gelte: ein Drittel Zuschüsse, ein Drittel städtische Förderung und ein Drittel Eigenleistung des Vereins in Form von Geld oder Arbeitsleistungen. »Die Vereine sind uns sehr wichtig«, so Henning. Da die Förderung der Kommune in den Haushalt eingeplant werden müsse, sei eine Antragstellung für das Folgejahr bis September nötig. Ganztagsbetreuung: Eine Mutter fragte nach Plänen für die Ganztagbetreuung der Schulen auch am Standort Rauenberg. Henning erklärte, der Beschluss des Bundes zur Einführung eines Rechtsanspruchs auf die Betreuung von Erstklässlern zu Schul- und Ferienzeiten ab 2026 sei »ein Hammer« für die Kommunen. Es sei bis heute nicht geklärt, woher die finanziellen Mittel und das Fachpersonal dafür kommen sollen. Man bereite sich im Rahmen der Möglichkeiten vor und überlege unter anderem, wie das warme Mittagessen gewährleistet werden könnte. Heckenrückschnitt: Die Hecken am Wasserhäuschen sind nach Auffassung einiger Einwohner zu stark zurückgeschnitten worden. Dies sei negativ für Insekten. Bauamtsleiter Klaus Weimer sagte, die zuständige Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) habe die Aufgabe, das Gelände sauber zu halten. Einmal stärker zurückzuschneiden, sei wirtschaftlicher als mehrfach im Jahr. Berg ergänzte, der Rückschnitt diene dazu, Schäden am Dach und Verstopfungen der Regenrinne durch schnell wachsende Büsche zu vermeiden. Straßensanierungen: Positiv sah Henning, dass der Main-Tauber-Kreis sich dem Nachbarlandkreis Miltenberg bei der Sanierung der Straße von Ebenheid nach Umpfenbach angeschlossen hat. So wird nun auch das Stück bis zur Landesgrenze saniert. Außerdem ging er davon aus, dass die Straße zwischen Boxtal und Rauenberg 2024/25 saniert wird. Dafür müsse der Kreis rund vier Millionen Euro aufwenden. bdg