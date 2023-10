Kreuzwertheimer wollen bei kommunaler Wärmeplanung abwarten

Zunächst noch keinen Antrag auf ein Förderprogramm

Kreuzwertheim 18.10.2023

Bürgermeister Klaus Thoma verwies auf die laufenden Beratungen auf Bundesebene über das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze. Es ist geplant, dass dieses zeitgleich mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) am 1. Januar 2024 in Kraft treten soll. Die Wärmeplanung soll darin flächendeckend für alle Kommunen eingeführt werden. Gemeinden mit unter 100.000 Einwohner sollen bis 30. Juni 2028 Zeit haben, ihre Wärmeplanung zu erstellen. »Bis dahin besteht eine Übergangsphase, in der die 65 Prozent Erneuerbare-Energien-Vorgabe nach dem GEG für neue Heizanlagen nur in Neubaugebieten gilt.« Eine Wärmeplanung ist laut Definition eine prozessorientierte strategische Planung ohne rechtliche Außenwirkung, bei der mit breiter Beteiligung Daten erhoben, Bestände analysiert und Potenziale erkannt werden. Außerdem wird ein Zielbild der klimaneutralen Wärmeversorgung erstellt. Auf Basis der Wärmeplanung soll dann über Wärmenetzgebiete und Wasserstoffnetzgebiete entschieden werden. Aktuell gibt es für die Wärmeplanung ein Förderprogramm. Es kann aber nur so lange in Anspruch genommen werden, wie noch keine gesetzliche Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung besteht. Bis Ende 2023 können für die Wärmeplanung 90 Prozent Fördermittel beantragt werden. Die geschätzten Kosten lägen bei rund 15 Euro je Einwohner. Bei etwa 4000 Einwohner und zehn Prozent Eigenanteil blieben rund 6000 Euro Eigenanteil für die Gemeinde übrig. Thoma erklärte, man müsse die kommunale Wärmeplanung sowieso machen, daher sollte man die Förderung nutzen. Insgesamt sei er, wie viele Bürger, unzufrieden, wie es politisch aktuell mit dem Thema Heizung läuft. Rat Frank Theobald sagte, je früher die Kreuzwertheimer die Wärmeplanung vorlegten, desto früher gebe es auch Auswirkungen für die Bürger. Dem pflichtete Rat Jan Klüpfel bei, je schneller man mit der Wärmeplanung starte, desto eher erhöhe man den Handlungsdruck auf die Bürger, sagte er. Theobald führte weiter aus, liege die Planung vor und eine Heizung gehe kaputt, gelten die 65 Prozent erneuerbare Energie als neue Heizungstechnik. Sonst könne man sagen, die Planung laufe noch, und man könne etwas ohne dieses Kriterium einbauen.

In der weiteren Diskussion ging es unter anderem darum, ob die Kommunen schnell genug die Pläne aufstellen lassen können. Unsicher sei auch, ob die Wärmeplanung vielleicht wieder abgesetzt wird. So sprach man sich fürs Abwarten aus, der Antrag der Verwaltung wurde abgelehnt.

bdg