Kreuzwertheimer investieren in ihre Zukunft

Rund 7,5 Millionen Euro für die Feuerwehren eingeplant

Kreuzwertheim 27.10.2023 - 15:03 Uhr 3 Min.

Viel investieren wird Kreuzwertheim laut Investitionsplan noch bis 2026 in die Feuerwehr. So wird für das 30 Jahre alt LF 16 (Foto) ein neues HLF 20 angeschafft. Dieses soll 2024 in Dienst gestellt werden. Foto: Birger-Daniel Grein

Das Investitionsprogramm 2022 bis 2026 umfasst für 2023 Investitionen von rund 1,14 Millionen Euro, für kommendes Jahr 670.000 Euro, für 2025 insgesamt 1,2 Millionen Euro und für 2025 ganze 265.000 Euro. Nicht enthalten sind Mittel, die zeitlich noch nicht festgelegt sind, zum Beispiel für Neubau Feuerwehrgerätehaus und Kindergartenerweiterungen.

Große Investitionen stehen unter anderem im Bereich der Feuerwehren an. Hier sind bis 2026 insgesamt rund 7,2 Millionen Euro vorgesehen. Größte Positionen neben dem Neubau des Gerätehauses, das aktuell gebaut wird und kommendes Jahr in Dienst gestellt wird, ist die Beschaffung des neuen Fahrzeugs »HLF 20« Kreuzwertheim. Es wird das 30 Jahre Löschfahrzeug »LF 16« ersetzen. 2022 waren für dieses 500.000 Euro eingestellt. Insgesamt sechs Millionen Euro sind für das neue Feuerwehrgerätehaus Kreuzwertheim mit Grunderwerb vorgesehen. Davon sind 2022 alles in allem 100.000 Euro Planungsmittel eingestellt. Rat Jan Klüpfel hatte in der Sitzung des Finanzausschusses zum Haushalt 2023 um Prüfung gebeten, ob die daraus übertragenen Haushaltsmittel für weitere Planungen ausreichen. »Nach Rücksprache mit dem Bauamt ist der vorhandene Rest für 2023 ausreichend«, erklärte Thoma dazu am Donnerstag.

Für Maßnahmen an Spielplätzen (Einzäunung, Spielgeräte und Abfalleimer) sind dieses Jahr 34.000 Euro vorgesehen. Dies ist nötig, da verschiedene Spielgeräte aufgrund verfaulten Holzes ausgetauscht werden müssen. Außerdem sind 1000 Euro für Ausstattungsgegenstände des Jugendraums Kreuzwertheim eingeplant.

Für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens Birkenstraße sind als Erinnerung für alle Jahre insgesamt rund 2,5 Millionen Euro eingestellt, davon 10.000 Euro Planungsmittel im letzten Jahr. Weitere Mittel will man Einstellen, wenn Kostenschätzungen vorliegen. Für die Erweiterung des Kindergartens Turnplatzstraße sind als Erinnerung insgesamt rund eine Million Euro für 2022 bis 2026 eingeplant, davon 25.000 Euro im Jahr 2022.

150.000 Euro Planungskosten

Für 2023 stellte man 150.000 Euro für Planungskosten ein. Die weiteren Investitionssummen werden aufgenommen, wenn Kostenschätzungen vorliegen. Für die Ergänzung der Außenspielgeräte und Sonnenschutz sind für den Kindergarten Birkenstraße 2023 ganze 15.000 Euro eingeplant, für den Kindergarten Turnplatzstraße 10.000 Euro. Für Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge wurden 2023 ganze 80.000 Euro eingeplant. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind jährlich 25.000 Euro eingestellt. Für den Bauhof hat man 2023 Investitionen von 93.000 Euro eingestellt, davon 80.000 Euro für einen neuen Pritschenwagen und 13.000 Euro für Geräte. Im Bereich der Wasserversorgung sind 2023 Restbeträge für den Neubauhochbehälter 291.000 Euro (1,2 Millionen Euro) eingeplant, hinzu kommen dieses Jahr 227.000 Euro für die Notstromaggregate für die Wasserversorgung.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Zahlen und Falten: Haushalt Kreuzwertheim Einstimmig beschloss der Gemeinderat Kreuzwertheim am Donnerstag den Haushalt für das laufende Jahr 2023. Der Verwaltungshaushalt umfasst Einnahmen und Ausgaben von rund 11 Millionen Euro und 2,6 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Die Hebesätze für Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlicher Betrieb) sowie B blieben ebenso wie der Hebesatz für die Gewerbesteuer bei 300 von Hundert. Es gibt keine Schuldenaufnahme, die Gemeinde bleibt schuldenfrei. Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft. Vom Verwaltungshaushalt sollen dem Vermögenshaushalt laut Plan rund 1,8 Millionen Euro zugeführt werde (Ansatz 2022: 970.000 Euro, reale Zuführung 2022: 2,1 Millionen Euro). Die Allgemeinde Rücklage betrug zum Jahresbeginn 2023 insgesamt 4,111 Millionen Euro. Laut dem Haushaltsplan für 2023 können der Rücklage dieses Jahr rund 1,2 Millionen Euro zugeführt werden. Der aktuelle Haushaltsplan sieht für 2023 beispielsweise folgende großen Ein- und Ausgabenansätze vor (in Klammern Ansätze 2022) Einnahmen Grundsteuer A rund 15.700 Euro (14.800 Euro), Grundsteuer B 526.000 Euro (529.000 Euro), Gewerbesteuereinnahmen 3,2 Millionen Euro (2,1 Millionen Euro), Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 2,665 Millionen Euro (2,541 Millionen Euro), Gemeindeanteil Umsatzsteuer 405 000 Euro (411.000 Euro), Hundesteuer 20.000 Euro analog Vorjahr, Schlüsselzuweisungen vom Land 416.000 Euro (247.000 Euro), weitere Steuerersatzleistungen und Steueranteile sowie Verrechnungen aus Leistungen der Verwaltungsgemeinschaft zusammen rund 300.000 Euro (rund 540.000 Euro, darin enthalten 237.000 Euro Zuweisung als pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Pandemie, der ab 2023 nicht mehr gezahlt wird). Dies sind insgesamt rund 7,55 Millionen Euro Einnahmenansätze aus diesem Bereich (6,4 Millionen Euro) Während die Einkommenssteueranteile in den kommenden Jahren bis 2027 relativ stabil bleiben, bestehen laut Bürgermeister Klaus Thoma bei der Gewerbesteuer mehr Schwankungen. Im Finanzplan bis 2027 plant man ab 2024 bisher 1,875 Millionen Euro Gewerbesteuer im Jahr ein. Die Gemeinde hat 2023 folgende Umlagenansätze eingeplant: Gewerbesteuerumlage 250.000 Euro (215.000 Euro), Kreisumlage rund 2,37 Millionen Euro (Vorjahr rund 2,42 Millionen Euro), Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaft rund 922.000 Euro (743.000 Euro). Dies sind insgesamt abzuführende Umlagen von rund 3,54 Millionen Euro (rund 3,38 Millionen Euro), so dass von diesen Einnahmen rund vier Millionen Euro bei der Gemeinde verbleiben (rund 3 Millionen Euro). (bdg)