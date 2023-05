Kreuzwertheimer Heimat- und Quätschichfest ist gerettet

Zahlreiche Helfer melden sich

Kreuzwertheim 22.05.2023 - 12:27 Uhr 1 Min.

Das Kreuzwertheimer Heimat- und Quätschichfest 2023 ist gerettet. In Folge der Berichterstattung über den bedrohlichen Helfermangel fanden sich nun ausreichend Unterstützer, so dass man wie 2022 gemeinsam feiern kann. Foto (Archiv): Birger-Daniel Grein

»Wir wurden von allen Seiten auf die Artikel angesprochen, und die Leute sagten, das Fest darf keinesfalls ausfallen«, berichtete Thoma in einem erneuten Pressegespräch am Montagvormittag. Frank Theobald ergänzte, die Leute hätten einen Ausfall als Verlust gesehen. Aus diesem Grund hatten sich nach dem Aufruf viele Helfer für die Festtage sowie Auf- und Abbau gemeldet.

Die Vereine hätten dank der Berichterstattung ihre Schichten für das Fest füllen können. In den Vorjahren seien bis vier Wochen vor dem Fest rund ein Drittel der Dienste unbesetzt gewesen. Dieses Mal sind sie bereits jetzt komplett besetzt. Zusätzlich hätten sich 30 Helfer direkt bei ihm gemeldet, sagte der Vorsitzende. »Der Wille aus der Bevölkerung ist da, das Fest ist gewünscht, und die Leute sind bereit, sich dafür einzusetzen.« Er freute sich auch darüber, dass auch Einwohner aus den Ortsteilen mithelfen werden. Gefunden wurden auch Helfer für die Küchenorganisation vor und während des Fests. »Dies wird ein Dreierteam übernehmen«, so Theobald. Für Auf- und Abbau hätten sich ebenfalls Helfer gefunden. In der Sitzung des Festgremiums am 11. Mai hatten Festausschuss und Vereinsvorsitzende gemeinsam entschieden, das Fest 2023 auszurichten. »Wir waren alle erleichtert, dass es stattfinden kann.« Die notwendigen Schritte wurden bereits eingeleitet. Für den Aufbau vom 26. August bis 1. September werden noch Helfer gesucht. »Es gibt dabei auch leichte Tätigkeiten«, so Theobald. Aufgebaut wird jeweils von 8 bis 20 Uhr, auch stundenweise Helfer sind willkommen.

Zeltboden schon am ersten Tag

Neu ist beim Aufbau, dass man bereits am ersten Aufbautag mit dem Verlegen des Zeltbodens beginnen wird. Man brauche am ersten Tag mindestens 30 Helfer, bat er um weitere Unterstützung. Auch für die Nachtwache und Reinigungsarbeiten während des Fests werden noch helfende Hände gesucht. Thoma und Theobald freuen sich, dass sich auch junge Leute engagieren wollen.

Es seien tatsächlich auch alle Generationen vertreten. »Durch Engagement steigt auch die Freude am Fest«, erklärte Thoma. Dies wolle man vermitteln. Bürgermeister Klaus Thoma hoffte abschließend, dass das Engagement auch in den kommenden Jahren anhalten wird.

bdg