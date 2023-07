Kreuzwertheimer freuen sich auf das Quätschichfest

Festbierprobe: Süffig und leicht trinkbar soll das Bier werden - Gedenken an Horst Müller

Kreuzwertheim 23.07.2023 - 10:19 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf das 68. Heimat und Quätschichfest freuten sich bei der Festbierprobe unter anderem das erweitere Quätischichfestgremium sowie Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma und Friedrich Wilhelm, Geschäftsführer der Spessartbrauerei. Mit ihnen feierten viele weitere die Vorfreude auf das Traditionsfest.

Gefeiert wird das Traditionsfest von Freitag, 1. September bis Montag, 4. September. »Wir haben das südlichste und gemütlichste Volksfest im Landkreis«, beschrieb Bürgermeister Klaus Thoma die 68. Auflage des Kreuzwertheimer Volksfests. Er gedachte in seiner Rede auch des vor kurzem verstorbenen ehemaligen Brauereiinhabers Horst Müller. Engel Aloisius freue sich bestimmt auch sehr, dass mit Müller endlich ein versierter Brauingenieur in den Himmel komme. »Das Quätschichfest war für Dr. Müller immer sehr wichtig, fand es doch als Vorzeigeveranstaltung vor seiner Haustür statt.« Man habe überlegt, ob man so kurz nach dem Tod von Müller die Festbierprobe durchführen solle. Nach Rücksprache mit dessen Familie sei aber klar gewesen, dass eine Durchführung sei auch in seinem Sinne gewesen wäre.

Thoma dankte allen Organisatoren und Verantwortlichen für all ihre Mühe bei den Vorbereitungen, die das Fest möglich machen. Besonders dankte er dem neuen Quätschichfestgremium mit Frank Theobald, Anton Futschek, Christian Betschinske, René Göbel und Nadine Miltenberger an der Spitze. Dank hatte er auch für die ehemaligen Gremiumsmitglieder wie Romana Click und Siegfried Göbel, die weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stünden.

»Wir haben sicherlich nicht das größte, aber eines der charmantesten Volksfeste in der Umgebung. Unser Traditionsfest lebt von seiner Herzlichkeit und Ehrlichkeit und von seinen zufriedenen Gästen«, betonte Thoma. Es lebe aber genauso von den zahlreichen Helfenden. Er dankte daher allen Helferinnen und Helfern ausdrücklich und von ganzem Herzen. Das Fest trage wesentlich zur Festigung des Gemeinschaftssinnes bei.

Eine weitere Besonderheit des Fests sei, dass man das frischeste Bier überhaupt habe, denn die heimische Brauerei liegt direkt beim Festplatz. »Bei uns ist die Entfernung vom Braukessel bis zum Zapfhahn so kurz wie nur irgend möglich.« Das Wichtigste am Bier seien Aussehen, Aroma, Geschmack, Vollmundigkeit, Mundgefühl und Balance sowie der Nachtrunk. »Bier stellt keine Fragen, Bier versteht.« In jedem Glas Bier liege die Erfahrung unzähliger Generationen. Dank sprach er auch Braumeister Bruno Plenninger aus.

Friedrich Wilhelm, Geschäftsführer der Spessart Brauerei, freute sich, das Fest zum zweiten Mal miterleben zu dürfen. Auch er dankte allen Helfern. Er sei erleichtert, dass es den Mut, die Gemeinschaft und den Aufbruch gab, das Fest weiterzuführen. »Es ist für uns als Brauerei, aber auch für die Gemeinschaft der Gemeinde ganz wichtig.«

Eingebraut werde das Festbier von Plenninger, der 45 Jahre Erfahrung in der Brauerei habe. Es werde vergleichbar zum Festbier vom vergangenen Jahr sein, süffig und leicht trinkbar. Er freue sich auf das Quätschichfest und das Festbier. »Es ist schön, dass die Gemeinde so sehr an der heimischen Brauerei festhält und diese unterstützt.« Es gebe viele Potenziale, die man gemeinsam nutzen könnte.

Frank Theobald stellte das Programm des Fests vor. Er berichtete, man habe nach den Aufrufen bereits die meisten Dienste besetzen können. Helfer werden noch für die Grilldienste und vor allem für den Aufbau gesucht, besonders an den Aufbautagen unter der Woche. Auch bei den Nachtwachen wären weitere Helfer schön.

Die Vorbereitungen für das Fest liefen mit den gewohnten Herausforderungen. »Ich gehe davon aus, dass das Fest uns gelingen wird«, betonte der Vorsitzende des Festgremiums abschließend. Diese Aussicht feierten die vielen Gästen der Festbierprobe.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Programm des 68. Heimat- und Quätschichfest Kreuzwertheim Das traditionelle Heimat- und Quätschichfest findet dieses Jahr schon zum 68. Mal statt. Durchgeführt wird es am Festplatz vom 1. bis 4. September 2023. Am Freitag startet es um 16 Uhr mit der beliebten Oldtimer-Ausstellung entlang der Hauptstraße. Die Festeröffnung am Turm durch Bürgermeister Thoma findet um 18 Uhr statt. Musikalisch begleitet wird sie durch den Männergesangverein Kreuzwertheim. Den Festzug zum Festzelt und Bieranstich wird die Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Röttbach musikalisch begleiten. Am Abend wird DJ Lou Beeger im Zelt für Stimmung sorgen. Am Samstag gibt es ab 14 Uhr den Seniorennachmittag mit den "Schoppendales" sowie Auftritten verschiedener Tanzgruppen. Gleichzeitig wird es wieder einen Kindernachmittag geben. Mit dabei sein werden der "Zauber-Fritze", sowie Kinderschminken und Motorbootfahren mit der Wasserwacht. Abends wird Upgrade (vormals Unplugged Project) für Tanzstimmung sorgen. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst im Zelt. Zum anschließenden Frühschoppen spielt "Aschisch Bläschisch". Ab 11 Uhr wird auf dem Festplatz der neunte Kreuzwertheimer Schleppertreffen stattfinden. Um 15 Uhr folgt dann Tanz und Unterhaltung sowie der Einzug der Ehrengäste. Außerdem gibt es wieder eine Tombola. Die Musik spielt dieses Jahr am Sonntag bis etwa 19 Uhr. Das Fest endet am Montag mit dem Kesselfleischessen (ab 15 Uhr) und dem Tag der Betriebe und Vereine (ab 16 Uhr) mit der Band "Die Partykracher".