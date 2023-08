Kreuzwertheimer Bürgerbus hat sich bewährt

Ehrenamtliche Fahrer

Kreuzwertheim 22.08.2023 - 11:19 Uhr 3 Min.

Rose Weimar aus Hasloch nutzt gerne den Bürgerbus. Lob hat sie auch für die ehrenamtlichen Fahrer wie Andreas Schmidt. Er und seine Kollegen helfen den Fahrgästen auch mal, die Einkäufe zur Haustür zu tragen. Die Haltestellen des Bürgerbusses Kreuzwertheim sind mit diesem Schild gekennzeichnet.

An einem Freitagnachmittag begleiteten wir eine Fahrt im Kleinbus mit acht Sitzplätzen. Gesteuert wird dieser durch einen ehrenamtlichen Fahrer oder eine Fahrerin, die keine Aufwandsentschädigung dafür erhalten. Die Stimmung der beiden Fahrgäste von Kreuzwertheim Richtung Hasloch war am Freitagnachmittag bestens.

Die 79-jährige Rose Weimar aus Hasloch fuhr von ihrer Heimatgemeinde nach Wertheim zum Einkaufen und wieder zurück. »Der Bürgerbus ist das Beste und Schönste, was man sich vorstellen kann«, schwärmte sie. »Gerade für uns ältere Leute ist er optimal.« Sie nutze ihn jeden Mittwoch und wenn möglich auch jeden Donnerstag. Ausnahmsweise war sie diesmal auch freitags damit unterwegs.

Sie fahre mit ihm zum Einkaufen meist nach Kreuzwertheim oder zur Krankengymnastik in die Marktgemeinde. »Ich bin von Anfang an mitgefahren.« Sie habe selbst kein Auto mehr. Es sei toll gewesen, dass der Bürgerbus zu jener Zeit startete, als sie ihr Auto abgab. »Die Fahrer sind einer wie der andere freundlich und zuvorkommend. Man fühlt sich hier richtig wohl.« Donnerstags treffe sie sich in Kreuzwertheim im Café mit Bekannten. Auch die Mehrheit dieser Senioren nutze den Bürgerbus. »Für uns ist das wie ein Urlaubstag.«

Mit an Bord war auch Harald Leimeister (66) aus Hasloch-Hasselberg. Er fahre meist einmal pro Woche, Donnerstag oder Freitag mit dem Bürgerbus, berichtete er. Mit ihm gehe er Einkaufen oder zu Arztterminen. Wegen seiner Augen könne er selbst kein Auto mehr fahren. Er nutze das Angebot seit einem Jahr. So brauche er niemanden von der Verwandtschaft mit seinen Fahrtwünschen zu belästigen. Er richte seine Termine nach den Fahrtzeiten des Bürgerbusses.

Einig waren sich die beide, dass auch Ärzte bei der Terminvergabe auf den Wunsch Rücksicht nehmen, die Praxen mit dem Bürgerbus zu erreichen. Weimar erklärte, sie mache auch überall Werbung für den Bürgerbus. »Er ist eine Einrichtung, die für uns alte Menschen unersetzbar ist«, betonte sie.

Feste Fahrpreise gibt es beim Bürgerbus nicht. Jeder spendet für die Fahrt einen Betrag nach eigenem Ermessen. »Es ist eine Art Nachbarschaftshilfe«, berichtete Andreas Schmidt, ehrenamtlicher Fahrer am Freitag. »Die Leute geben, das, was sie wollen und was ihre finanziellen Möglichkeiten erlauben - so ist es gedacht.« Für die beiden Fahrgäste am Freitag war es selbstverständlich, immer etwas in die Spendenbox zu werfen, betonten sie.

Der Bus fährt eigene feste Haltestellen an. »Auf der Rückfahrt halten wir aber auch vor der Haustür der Gäste«, sagte Schmidt. Die Fahrer helfen dort auch, die Einkäufe bis zur Tür zu tragen - und natürlich beim Ein- und Aussteigen der Fahrgäste.

Schmidt war einer der ersten Fahrer. Früher habe er sich sogar für die Fahrten freigenommen. Seit er in Pension ist, fahre er zwei bis drei Mal pro Monat. »Ich finde den Bürgerbus einen tollen Service und bin ein sozial eingestellter Mensch«, begründete er sein Engagement. »Ich mache es gerne, man kommt mit den Leuten ins Gespräch, auch über ihre Sorgen und Nöte.«

Schmidt ist auch Gemeinderat in Kreuzwertheim. Die Leute sprächen im Bus auch Anliegen an die Gemeinde an. Hauptsächlich nutzten den Bürgerbus Leute aus Hasloch, Hasselberg und Schollbrunn, sagte er. Aber auch Kreuzwertheimer würden damit zum Einkaufen in die Märkte fahren. »In den Kreuzwertheimer Ortsteilen wird er leider nur wenig genutzt.« Viele der Fahrgäste seien Stammnutzer. »Man wird gelobt und die Leute freuen sich, dass ist Anerkennung genug«, sagte er.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Bürgerbus und geteilte Mobiltität Seit 2015 gibt es in Kreuzwertheim den Bürgerbus des Vereins Bürgerbus Kreuzwertheim. Von Anfang an fuhr er dienstags die Strecke Kreuzwertheim und Ortsteile, mittwochs die Strecke Schollbrunn und donnerstags die Strecke Hasloch (mit Hasselberg). 2017 kam die Freitagstour hinzu. Sie führt von Hasselberg über Hasloch, Schollbrunn, Röttbach und Kreuzwertheim nach Wertheim. In einer jeweils zweiten Runde wird die Rückfahrt angeboten. Zum Einsatz kommt ein Kleinbus mit acht Sitzen, zunächst mit Sponsoringvertrag. Anfang 2022 kaufte der Bürgerbus-Verein das Fahrzeug. Die Kosten von rund 14.000 Euro finanzierte der Verein mit einer Förderung der Gemeinde in Höhe von 5000 Euro sowie mit Werbepartnern. Die Betriebskosten unterstützen die Gemeinden Kreuzwertheim, Hasloch und Schollbrunn zusammen 1500 Euro jährlich. Zur Finanzierung tragen auch Spenden sowie die Mitgliedsbeiträge der aktuell rund 120 Mitglieder des Vereins bei. Für Fahrten zahlen diese eine freiwillige Spende. Gefahren wird der Kleinbus im Wechsel von aktuell 16 ehrenamtlichen Fahrern, die Mehrheit im Rentenalter oder Vorruheständler. Pro Woche nutzen durchschnittlich 20 Personen das Angebot, die Mehrheit ist laut Verein über 70 Jahre alt. Mitfahren dürfen laut Satzung in der Bewegung eingeschränkte Personen sowie Senioren mit ihren Begleitpersonen. Der Bürgerbus ist keine Konkurrenz zum Öffentlichen Nahverkehr, sondern ergänzt das Angebot. Er hält an eigens dafür eingerichteten Haltepunkten, die am Bürgerbusschild zu erkennen sind. Zum Mobilitätsangebot in Kreuzwertheim gehört auch das Mietauto der geteilten Mobilität, das an der Dreschhalle steht. Laut Anbieter Timo Szabo vom Autohaus Szabo in Bestenheid wurde das Fahrzeug bisher 20 Mal ausgeliehen und für insgesamt 1337 Kilometer genutzt. Fahrpläne es Bürgerbusses im Internet unter www.kreuzwertheim-mobil.de/index.php/buergerbus/fahrplaene. bdg