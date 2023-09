Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreuzwertheim bleibt erneut schuldenfrei

Einnahmen und Einsparungen nehmen zu

Kreuzwertheim 20.09.2023 - 11:19 Uhr 1 Min.

So übertrafen die Einnahmen des Verwaltungshaushalts mit rund 10.565 Millionen Euro die Haushaltsansätze von rund 9,8 Millionen Euro um fast sieben Prozent. Gegenüber 2021 hatten sich die Einnahmen um etwa 1,794 Millionen Euro (20,45 Prozent) erhöht.

Mehr Gewerbesteuer

Erhebliche Mehreinnahmen im Vergleich zu 2021 hatte es unter anderem bei der Gewerbesteuer (plus rund 1,456 Millionen Euro), Vorsteuererstattung Wasserversorgungsanlagen (plus 61.000 Euro), Grundsteuer B (33.000 Euro mehr), Einkommenssteuerbeteiligung (plus rund 58.000 Euro) und Umsatzsteuerbeteiligung (etwa 41.000 Euro mehr als 2021) gegeben.

Beim Holzverkauf waren es rund 210.000 Euro mehr.

Mindereinnahmen hatte es unter anderem im Bereich Schlüsselzuweisungen (minus 234.000 Euro zu 2021) geben. Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts hatten sich Gesamteinsparungen von rund 464.500 Euro zum Ansatz ergeben (5,21 Prozent), wenn die Zuführung zum Vermögenshaushalt außer Acht bleibt.

Teurer Straßenunterhalt

Mehrausgaben gab es unter anderem bei der Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie den Umlagen für Verwaltungsgemeinschaft und den Grundschulverband Kreuzwertheim (zusammen plus rund 675.600 Euro gegenüber 2021). Der Straßenunterhalt war rund 41.400 Euro teurer als im Vorjahr.

Im Vergleich zum Ansatz 2022 entstanden Einsparungen mit einer Gesamthöhe von rund 464.500 Euro unter anderem durch Einsparungen bei verschiedenen Planungskosten, weniger Ausgaben für Gebäude- und Grundstückserhalt der Feuerwehren, Unterhalt der FFW-Fahrzeuge, Unterhalt Entwässerungsanlagen, Betriebskosten Wertstoffhof, Friedhöfe und Personalkosten.

Dem Vermögenshaushalt konnten wegen der Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt und den Einsparungen rund 2,118 Millionen Euro zugeführt werden (Ansatz lag ursprünglich bei 970.600 Euro).

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt sowie Zuwendungen und Grundstücksverkäufen lagen im vergangenen Jahr bei rund 4,922 Millionen Euro (Ansatz 5,127 Millionen Euro).

Für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen wurden rund 1,78 Millionen Euro ausgegeben.

Hohe Ausgaben für die Wehr

Größte Maßnahmen waren Feuerwehrbeschaffungen, vor allem die Anschaffung Fahrzeug HLF 20 für rund 170.000 Euro, die Erneuerung des Sportgeländes für 320.000 Euro, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung für 24.500 Euro, der Umbau des Fürstin-Wanda-Hauses für 124.000 Euro. Aber auch Maßnahmen und Planungen für die Wasserversorgungsanlagen, hier vor allem der Neubau Hochbehälter für 89.000 Euro und der Kauf von Grundstücken für 150.000 Euro, waren spürbar.

Der Markt Kreuzwertheim ist weiterhin schuldenfrei. Die allgemeine Rücklage hatte Ende 2022 einen Stand von rund 4,111 Millionen Euro (minus rund 1,41 Millionen Euro zum Vorjahr).

