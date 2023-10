Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreisverwaltung verlängert Mietvertrag und investiert

Fraunhofer ISC

MAIN-TAUBER-KREIS 26.10.2023 - 17:53 Uhr < 1 Min.

Kloster Bronnbach: Die Abteilungen Hochtechnologie und Kulturgüterschutz des Fraunhofer Instituts für Silikatforschung (ISC) sind hier in der Remise untergebracht. Foto: Peter D. Wagner

Das Fraunhofer ISC, das sich laut Berichten von Kreisdezernentin Ursula Mühleck am Standort Kloster Bronnbach kontinuierlich weiterentwickele, befindet sich seit 1993 in den angemieteten Räumen des ehemaligen Ökonomiegebäudes. Seit 2010 nutzt es zudem die Remise, in der die Abteilungen Hochtechnologie und Kulturgüterschutz untergebracht sind.

Tagungen und Kongresse

»Das Fraunhofer ISC bringt Forschungsaufträge und innovative Produkte voran und veranstaltet internationale Tagungen und Kongresse in Bronnbach. Damit ist diese Institution ein wichtiger Partner mit internationaler Strahlkraft für den Landkreis. Die Kooperation unterstützt unser Ziel, das Kloster Bronnbach zu einem Wissenschaftsstandort auszubauen und diesen langfristig zu erhalten«, erklärte Ursula Mühleck.

Da die Mietverträge eine begrenzte Laufzeit haben, wurden diese nun erneuert und zusammengefasst. Der neue Mietvertrag sieht eine Laufzeit von Januar 2024 bis Dezember 2035 vor. Die Gebäude wurden dem Institut zunächst weiterhin mietfrei überlassen. Sobald der Landkreis Main-Tauber das ehemalige Ökonomiegebäude energetisch saniert hat, erhält er eine jährliche Miete von 50.000 Euro.

Die Kosten für die energetische Sanierung des Ökonomiegebäudes beziffert die Kreisverwaltung auf etwa 1,6 Millionen Euro. Auf Grundlage eines aktuellen Energieberatungsberichts sollen wirtschaftlich sinnvolle und umweltentlastende Maßnahmen zur Energieeinsparung am Gebäude geplant und umgesetzt werden. Dazu gehört beispielsweise eine umfangreiche Sanierung des Daches, der Außenwände sowie der Fenster und Türen.

Außerdem soll die Heizungsanlage erneuert werden. Dabei wird mit einer Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 400.000 Euro gerechnet. Die Maßnahmen sollen in den Jahren 2024 und 2025 sukzessive umgesetzt werden.

Die Kreistagsmitglieder bewilligten den neuen Mietvertrag für das ehemalige Ökonomiegebäude und die Remise einstimmig sowie den Baubeschluss einer energetischen Sanierung des Ökonomiegebäudes mehrheitlich bei einer Enthaltung.

PETER D. WAGNER