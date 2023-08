Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreisstraße nach Boxtal ist wieder frei

Verkehr

Freudenberg 30.08.2023 - 13:44 Uhr 2 Min.

Einen Tag früher als geplant wieder frei: die Kreisstraße 2879 zwischen der Landesstraße 2310 und dem Ortseingang Boxtal. Während der Bauarbeiten hatte es Bürgerkritik zu verschiedenen Themen gegeben.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus hatte der Mondfelder LKW-Fahrer Klaus Trabold kritisiert, dass man in der ersten halben Woche der Sperrung keine Arbeiten gesehen habe. Dieser Kritik schlossen sich auch Einwohner aus Boxtal an. Sie verwiesen zudem auf die deutlich verlängerten Fahrzeiten für alle Betroffenen durch die Umleitung. Trabold und einige Boxtaler erklärten zudem, dass eine längere Sperrzeit mit weiträumigen Umfahrungen dem Umweltschutzgedanken entgegenlaufe, vor allem beim Treibstoffverbrauch von Lastwagen.

Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamts, erklärte, am Nachmittag des 16. August sei die Baustelle eingerichtet worden. »Am Donnerstag und Freitag fanden Tätigkeiten in den Seitenbereichen der Straße statt. Hierbei wurde das Bankett abgeschoben.« Dies sei notwendig, damit beim Fräsen der Deckschicht kein Gras und keine Erde ins Fräsgut gelangen.

Am Montag vergangener Woche begannen die Hauptarbeiten. Diese umfassten im ersten Schritt das Fräsen der Deckschicht auf der rund 350 Meter langen Sanierungsstrecke. Bereits um 10 Uhr an jenem Montag sei die Oberfläche abgefräst und die weiteren Arbeiten angelaufen gewesen. Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Firma Konrad Bau aus Gerlachsheim. Die Kosten für den Landkreis für die Sanierung der Oberfläche des Abschnitts belaufen sich auf rund 82.000 Euro. Laut Landratsamt wurden vier Zentimeter Decke gefräst und anschließend wieder vier Zentimeter neue Asphaltdeckschicht eingebaut.

Bereits im Vorfeld der Maßnahme hatte es von Boxtaler Bürgern Kritik an der Informationspolitik des Landkreises zur Sperrung gegeben. Anfangs hätten lediglich zwei Schilder im Dorf über eine Sperrung und ihren Zeitraum informiert - aber ohne Begründung, hieß es aus der Bevölkerung.

Am Freitag waren die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen. Trabold erklärte, aus seiner Sicht hätte man die Strecke über das Wochenende freigeben können. Dass die Sperrung bestehen blieb, erklärt Moll so: »Es waren noch Restarbeiten zu erledigen.«

Trabold berichtete weiter, er habe bei Spaziergängen im Wald festgestellt, dass die Waldwege am Mondfelder Grillplatz illegal genutzt wurden, um die Sperrung zu umfahren, Gleiches gelte für den Seeweg, der parallel zur gesperrten Strecke verläuft. Von Moll hieß es zu Kontrollen: »Die Baufirma hat nur im Baustellenbereich kontrolliert. Außerhalb der Baustelle darf nur die Polizei kontrollieren. Der Polizei war die Maßnahme bekanntgegeben worden.«

Hinsichtlich der Ausschilderung der Sperrung und der Umleitungsstrecken sagte der Pressesprecher des Landratsamts: »Die Verkehrszeichen wurden von der Baufirma anhand der Anordnung des Verkehrsamts aufgestellt und kontrolliert.« Aus Reihen der Bevölkerung wurden Anregungen zur Verbesserung der Ausschilderung gemacht. So verwies Trabold darauf, dass es an der Mondfelder Mainfähre sinnvoll gewesen wäre, auf die Sperrung hinzuweisen. Außerdem wäre es in Wessental sinnvoll gewesen, auch auf eine Umleitungsstrecke nach Wertheim hinzuweisen, nicht nur nach Freudenberg.

Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner kritisierte, dass es aus Richtung Sonderriet keinen Hinweis auf die Sperrung gegeben habe. »Mein Wunsch ist, dass bei zukünftigen Sperrungen mehr überörtlich auf diese hingewiesen wird«, so Döhner abschließend.

Birger-Daniel Grein