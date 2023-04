Kreisjugendblasorchester probt für zwei Konzerte

Kultur: 75 junge Menschen studieren diese Woche ein Programm ein - Landratsamt verzeichnet Rekord bei Teilnehmenden

Main-Tauber-Kreis 11.04.2023 - 13:51 Uhr < 1 Min.

Das Kreisjugendblasorchester Main-Tauber bei der Verständigungsprobe im Januar: Die Konzerte finden in der Stadthalle Grünsfeld und in der Tauberphilharmonie Weikersheim statt. Foro: Frank Mittnacht/Landratsamt

Der Eintritt ist kostenfrei.

Das Kreisjugendblasorchester ist ein Projektorchester, an dem Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zehn bis 23 Jahren teilnehmen können, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Zusammen mit dem Verein Taubertäler Bläsertage veranstaltet der Main-Tauber-Kreis das Projekt seit 2016, um die musikalische Jugend an Tauber und Main zu fördern. »Ich bin sehr stolz darauf, dass es im Kreis ein solches Orchester gibt und das Format so viele junge Menschen begeistert«, erklärt Landrat Christoph Schauder.

Die Teilnahme an dem Projektorchester ist kostenlos. Finanziert wird das Kreisjugendblasorchester aus Mitteln des Landkreises sowie mit der finanziellen Unterstützung des Stadtwerks Tauberfranken, der Sparkasse Tauberfranken, des Kiwanis-Clubs Tauberbischofsheim, des Ingenieurbüros Jouaux, der Distelhäuser Brauerei, der Firma Systemair, der Firma Wood IQ Lohmeyer und von dem Allgemeinmediziner Karl-Heinz Schmied aus Königheim.

»Die Aktivitäten finden in den Ferien statt und sind deshalb auch nicht als Konkurrenz zur Arbeit in den Musikschulen, Vereinen und Schulen anzusehen«, schreibt das Landratsamt. »Sie sind vielmehr als eine sinnvolle Ergänzung und Weiterbildungsmöglichkeit für die Jugendlichen gedacht.«

Informationen: im Internet unter https://www.main-tauber-kreis.de/kreisjugendblasorchester oder beim Landratsamt, Telefon 09341 82-5817, E-Mail kulturamt@main-tauber-kreis.de

