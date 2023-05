Kreis steigt komplett aus Deutschordensmuseum aus

Anteilsverkauf: Kreistag akzeptiert symbolischen Preis von zwölf Cent - Defizitärer Betrieb und hohe Investitionen

Main-Tauber-Kreis 26.05.2023 - 14:12 Uhr 1 Min.

Das Deutschordensmuseum Bad Mergentheim

Die Anteile des Kreises an dem Museum gehen an das Land Baden-Württemberg, das mit der Anstalt öffentlichen Rechtes, der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSSG), das Deutschordensmuseum »langfristig weiter betreiben« wolle, erläuterte Landrat Christoph Schauder die Hintergründe des Verkaufs.

Seit der Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft Deutschordensmuseums im Jahr 1991 ist der Betrieb defizitär. Um eine drohende Insolvenz abzuwenden, erfolgten in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Einsparmaßnahmen, und es wurde ein Maßnahmenpaket der Gesellschafter auf den Weg gebracht, das das Museum auf ein finanziell tragfähiges Fundament stellen sollte. Der Gesellschaft gehören neben dem Landkreis das Land Baden-Württemberg (48,75 Prozent der Gesellschaftsanteile), die Stadt Bad Mergentheim (32,5 Prozent) und der Deutschordensmuseumsverein (12,5 Prozent) an.

Zuletzt waren die Höhe der Zuschüsse für einen weiteren Betrieb des Museums im Jahr 2019 unter den Anteilseignern verhandelt und für zehn Jahre verbindlich festgeschrieben worden. Der Aufsichtsrat hatte schon damals keine weiteren Einsparmöglichkeiten im Museumsbetrieb mehr gesehen. Im Jahr 2021 ging die Betriebsführung bereits an die Staatliche Schlösser und Gärten über mit der Verpflichtung an alle Anteilseigner, »eine endgültige Lösung« für die Gesellschaft zu finden, wie es in der Vorlage der Finanzverwaltung zur Kreistagssitzung heißt. Diese hat nun den Verkauf der Landkreisanteile an das Land zur Folge, dem sich auch die übrigen Anteilseigner für ihre jeweiligen Anteile anschließen.

Weil die Veräußerung der Anteilsanteile des Main-Tauber-Kreises allerdings deutlich unter dem Bilanzwert liege, brauche es für diesen Schritt eine Genehmigung durch das Regierungspräsidium Stuttgart, erläuterte Landrat Schauder das weitere Vorgehen. Einen alternativen Verkauf der Anteile des Landkreises am freien Markt schloss die Kreisverwaltung aus. Es werde sich kein Käufer finden, der die Gesellschaftsanteile »eines dauerdefizitären Unternehmens zum bilanziellen Wert« erwerben werde, lautete die nüchterne Feststellung. Um die Präsentationen im Museum auf den neuesten Stand zu bringen, geht der Landkreis von einem Investitionsbedarf »in zweistelliger Millionenhöhe« aus. Zudem werde der Betrieb auch dann weiterhin »defizitär« bleiben, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter.

gufi