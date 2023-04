Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreis-Linke wählen eine Doppelspitze

Vorstand: Garreis und Grüning führen Partei gleichberechtigt

Main-Tauber-Kreis 21.04.2023 - 18:56 Uhr < 1 Min.

Als Beisitzer im Vorstand wurden Marion Wacker und Birgit Adam sowie Robert Binder und Stefan Heidrich gewählt. Heidrich wurde zudem auch in seinem Amt als Kassierer- und Mitgliederverwalter bestätigt.

In der Versammlung berichtete Grüning aus dem Kreistag und aus dem Stadtrat der Stadt Tauberbischofsheim. Mit Blick auf die Kommunalwahlen im Frühjahr 2024 erklärte er, die Vorbereitungen dafür müssten in den nächsten Monaten getroffen werden. Das Schwierigste sei, genügend Kandidatinnen und Kandidaten für die kommunalen Gremien zu finden. Die Teilnehmer seien sich schnell einig gewesen, dass man versuchen müsse, junge, politisch interessierte Menschen zu finden, die sich kommunalpolitisch engagieren möchten, heißt es in der Mitteilung.

Grüning wies darauf hin, dass es nicht erforderlich sei, Mitglied der Partei zu werden, um auf den Listen der Linken zu kandidieren. Vielmehr sei entscheidend, dass die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten das Herz auf dem richtigen Fleck hätten, ihnen also soziale Gerechtigkeit ein Anliegen sei und sie sich aktiv für den Klimaschutz engagieren möchten.

Brigitte Garreis merkte an, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nur gemeinsam funktionieren könnten und dass die Klimaveränderungen weltweit betrachtet meistens die Ärmsten der Armen als Erste beträfen. In Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, müsse viel mehr für den Klimaschutz getan werden, waren sich die Mitglieder einig. Dies gelte nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern auch auf kommunaler Ebene, wo ganz konkrete Projekte voranzutreiben seien.

