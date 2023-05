Kreis bezuschusst Tierschutzverein Bad Mergentheim

Fundtiere: Gebäude sind baufällig und zu klein

Man-Tauber-Kreis 18.05.2023

Der Tierschutzverein Bad Mergentheim will seine Gebäude neu bauen, weil ihm derzeit Unterbringungsmöglichkeiten für Fundtiere fehlen und die aktuellen Gebäude baufällig sind. Das gesamte Vorhaben beläuft sich auf knapp 2,3 Millionen Euro. Der Verein selber hat für das Bauvorhaben Gelder von mehr als einer Million Euro aus einer Erbschaft und Spendengeldern. Das Land Baden-Württemberg könnte sich mit 40 Prozent der Kosten, maximal jedoch 150.000 Euro an den Vorhaben beteiligen. Voraussetzung dafür ist, dass die Kommunen 30 Prozent der Kosten übernehmen. Insgesamt teilen sich Landkreis und Gemeinden einen Betrag von 453.000 Euro, 403.000 Euro zahlen die Städte und Gemeinden im südlichen Main-Tauber-Kreis.

Obwohl der Tierschutz im Landkreis eine freiwillige Aufgabe darstelle, so hieß es im Ausschuss, werde die Notwendigkeit gesehen, das Bauvorhaben zu unterstützen. Alternative Unterbringungsmöglichkeiten seien nicht vorhanden, auch in Nachbarlandkreisen nicht, oder mit höheren Kosten pro Fundtier verbunden. Die Gemeinden Ahorn, Assamstadt, Bad Mergentheim, Boxberg, Creglingen, Igersheim, Lauda-Königshofen, Niederstetten und Weikersheim zahlen eine jährliche Pauschale in Höhe von 80 Cent je Einwohner an den Tierschutzverein.

Frank Menikheim (Freie Wähler) stimmte gegen den Zuschuss und erinnerte daran, dass es in Tauberbischofsheim zwar einen Tierschutzverein, aber kein Tierheim gebe. Fundtiere werden entweder an das Tierheim nach Bad Mergentheim gebracht oder bei privaten Personen untergebracht. Albrecht Rudolf (FDP/Werbach) erinnerte anhand von Zahlen daran, dass es den Tierheimen immer schwerer falle, die hohe Zahl an Fundtieren unterzubringen. In Bad Mergentheim konnten bislang lediglich zehn Hunde und 40 Katzen ein neues Quartier finden. Zusätzlich gab es auf der Quarantänestation bis zu 15 Plätze. Im vergangenen Jahr bezifferte Rudolph die Zahl der Tiere, die in Bad Mergentheim abgegeben worden seien aber allein auf 300. Zugleich erinnerte er daran, dass es auch im mittleren und nördlichen Main-Tauber-Kreis ähnliche Aufnahmeprobleme gebe und der Kreis nicht Nein sagen könne, wenn von dort Anfragen auf eine Förderung kämen. gufi gufi