Krebsdetektive kommen der Körperpolizei auf die Spur

Kinder-Uni: Freudenberger Grundschüler beschäftigen sich altersgerecht mit der Erkrankung - Bilder für Betroffene gemalt

Freudenberg 30.05.2023 - 14:31 Uhr 1 Min.

In der Freudenberger Kinder-Uni kommen die jungen Krebsdetektive der Erkrankung auf die Spur.

Dafür eingeladen waren die Humanbiologin Verena Rohnalter und Kinderärztin Simone Kenntner. Diese erklärten in einem kindgerechten Vortrag, wie Krebs entstehen kann und welche Möglichkeiten es gibt, diesen zu behandeln. Besonders wichtig war Rohnalter zu erwähnen, dass niemand Schuld an einer Krebserkrankung trägt und diese nicht ansteckend ist. Die Kinder konnten auch gegenseitig ihren Herzschlag überprüfen und Ideen sammeln, wie man Krebskranken helfen kann.

Mit Begriffen wie »Körperpolizei«, die für das menschliche Immunsystem steht, wurde den Kindern die Entstehung von Krebszellen erklärt. Außerdem gab es jede Menge kinderbuchähnliche Zeichnungen von verschiedenen Zellen, Viren und Bakterien, um deren Aufgaben zu verdeutlichen. Manche Kinder berichteten bei der Gelegenheit auch von Angehörigen, die an Krebs erkrankt waren und durch die Chemotherapie beispielsweise alle Haare verloren hatten.

Zudem wurden Bilder aus dem Krankenhausalltag gezeigt und der Verein Aktion Regenbogen aus Wertheim vorgestellt. Dieser hat das Ziel, kranken Kindern den Klinikaufenthalt so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Zwei Vertreter der Aktion Regenbogen hatten extra eine Mutperlenkette mitgebracht. Diese symbolisiert die überstandenen Eingriffe der Kinder wie die Chemotherapie, zeigt aber auch schöne Momente wie Geburtstage. So haben alle Kettensteine verschiedene Bedeutungen, welche die Kinder in einer Liste einsehen konnten.

Außerdem wurde der Bericht von zwei Erzieherinnen vorgelesen, die mit dem Alltag der krebskranken Kinder vertraut sind. Besonders interessant für die Grundschüler war hierbei, dass es im Krankenhaus durchaus schöne Momente gibt, wie beispielsweise die Musikrunde, in der Gitarre gespielt wird. Für Überraschung sorgte der Fakt, dass es im Körper eines oder einer Erwachsenen 100 Billionen Zellen gibt.

Generell zeigten die vielen Fragen der Kinder, wie wichtig es ist, auf diesem Themengebiet aufzuklären und über Krankheiten wie Krebs auch mit ihnen zu sprechen.

