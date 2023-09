Kreativität und Meisterschaft, Hingabe und Talent

Ausstellung: "Schein oder sein" zeigt Werke von Klaus U. Hilsbecher im Glasmuseum - Rohmaterial aus Wertheimer Glasindustrie

Wertheim 03.09.2023 - 13:26 Uhr < 1 Min.

Daumen hoch von Klaus U. Hilsbecher für Marianne Tazlari. (5.v.r.). Rechts von ihm Paul Hahmann, links Alexander Ückert und Heike Baumann.

"Willkommen in der Stadt des Glases", wünschte Paul Hahmann, Vorsitzender des Vereins Glasmuseum Wertheim e.V.. Glas sei faszinierend und überall, für Künstler ein schwieriges Material. "Für uns ist es ein Abenteuer", bekannte Alexander Ückert, Ingenieur und Werkleiter der Firma Schuller - Johns Manville, die das Material für die Kunstwerke zur Verfügung gestellt hatte. Hilsbecher habe sich für Ausschuss und Abfall interessiert und daraus etwas gemacht, das ihn sehr überrasche.

Museumsleiterin Heike Baumann zeigte sich begeistert, mit Klaus U. Hilsbecher gleich einen so hochkarätigen Künstler in ihrem Haus zu haben. Sie bescheinigte ihm Kreativität und Meisterschaft, Hingabe und Talent. Dass die Idee ihrer Vorgängerin Marianne Tazlari, Produkte der Wertheimer Glasindustrie und Künstler zusammenzubringen, nun umgesetzt wurde, erfreue sie sehr.

Klaus U. Hilsbecher berichtete von dem langen Prozess, den es brauchte, um die gezeigten Werke zu schaffen. Die erste Materialprobe habe er in den Brennofen gelegt und "weg war sie". Für ihn als studierten Musiker habe es immer geheißen "üben, üben, üben". So sei das auch mit dem Glasfaservlies gewesen. Er habe sich in das Weiß verliebt und mehrere Jahre experimentiert, bis er die gezeigten Exponate hinbekam. Rollen, falten, drehen - man müsse das Material in den Griff kriegen. Das ist ihm hervorragend gelungen. Bis zum 6. Januar 2024 kann man sich im Glasmuseum davon überzeugen. Kaufen kann man die Stücke auch.

Petra Folger-Schwab