Kreativität im Kloster Bronnbach gefördert und gefordert

Freizeit: Tauberbischofsheimer Künstler und ausgebildeter Pädagoge Gunter Schmidt sucht Nachfolger für Workshops

WERTHEIM-BRONNBACH 21.05.2023 - 12:30 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Künstler und pensionierte Pädagoge Gunter Schmidt organisiert seit 22 Jahren die Kunstkurse im Kloster Bronnbach Einblicke in drei gänzlich unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen erhalten die jugendlichen Teilnehmer bei dem Angebot "Dreimal Eins" im Kloster Bronnbach. Foto (Archiv): Peter Riffenach

»Ich hätte nie gedacht, dass ich das so lange machen werde«, sagt Schmidt, der Anfang der 2000er Jahre von Jochen Müssig, dem damals für das Kloster zuständigen Dezernenten im Landratsamt, angesprochen wurde. »Er fragte, ob ich mir vorstellen könnte, das Kulturangebot im Kloster mit anderen Elementen als nur Musik zu bereichern.«

Mit drei Kursen angefangen

Angefangen habe er mit drei Kursen, aber die Nachfrage sei so gut gewesen, dass er das Angebot sehr schnell auf gut ein Dutzend und später auf durchschnittlich 18 Seminare ausgeweitet habe, erklärt Schmidt und ergänzt: »In diesem Jahr sind es nicht zuletzt wegen der Nachwehen der Coronaeinschränkungen 14 Kurse.«

Hinzu kämen durchschnittlich vier Ausstellungen in der Neuen Galerie, die er organisiere, beschreibt der Kunsterzieher sein weitgehend ehrenamtliches Engagement für den künstlerischen Bereich im Kloster. »Für mich bleibt von den Kursgebühren ein Briefmarkengeld und ein Fahrtkostenzuschuss übrig«, erklärt Schmidt.

Inzwischen gebe es viele »Selbstläufer«, für die sich die Teilnehmer immer bereits Anfang des Jahres anmeldeten, berichtet der Organisator und blickt vor allem auf die Druck- und Bildhauerkurse, die immer recht früh im Jahr ausgebucht seien, auch wenn diese beiden Formen des künstlerischen Ausdrucks nicht einfach zu lernen sind, wie Schmidt weiß.

Mit Michael Heide aus dem fränkischen Burglauer sei es ihm gelungen, für dieses Jahr einen neuen Kursleiter zu gewinnen. Der gelernte Möbeltischler und Holzbildhauer habe sich auch einen Namen als Keramiker gemacht, berichtet der Organisator, der sich auf die Zusammenarbeit mit diesem bemerkenswerten Künstler freut.

Sonst vermittelten in diesem Sommer wieder vorwiegend bewährte Kräfte ihr Können an die Seminarteilnehmer. »Frischen Wind und Neuerungen in das Kursangebot zu bringen, überlasse ich dem neuen Leiter der Sommerakademie«, sagt Schmidt, der schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Nachfolger ist, Auch wenn man es ihm nicht ansieht, kann er schließlich im nächsten Jahr seinen 75. Geburtstag feiern.

Zumindest kunstinteressiert

»Da wäre es an der Zeit, alles in jüngere Hände zu übergeben«, meint er und beschreibt den Wunschkandidaten folgendermaßen: »Sie oder er muss nicht unbedingt Kunstschaffender, aber sollte doch zumindest kunstinteressiert sein.

Außerdem sollte sie oder er ein gewisses Organisationstalent besitzen und sich nicht zu schade sein mit anzupacken.«

Besonders aufmerksam machen möchte Schmidt auf das Kursangebot für Kinder und Jugendliche, das Ende Juli unter der Überschrift »Dreimal Eins« ansteht. »Die jungen Teilnehmer lernen an drei Tagen grundverschiedene Disziplinen kennen und lernen, sich darin auszudrücken«, erklärt Gunter Schmid abschließend. PETER RIFFENACH

Im Überblick: Kunstkurse 2023 im Kloster Bronnbach

In diesem Jahr hat der Organisator Gunter Schmidt aus Tauberbischofsheim auch folgende Kunstkurse im Kloster Bronnbach geplant:

24. bis 25 Juni: Kreativwochenende – Das bunte Leben (Goswin von Mallinckrodt); 3. bis 7. Juli: Wiese am Weinberg – Steinbildhauerei (Kurt Grimm); 7. bis 9. Juli: Pflanze/Tier – Naturalistische Malerei (Julia Belot); 20. bis 23. Juli: Holzbildhauerei (Michael Heide); 24. bis 29. Juli: Abenteuer Tiefdruck I (Manfred Bodenhöfer/Helmut Zirkelbach); 28. bis 30. Juli: Speckstein (Rudi Neugebauer); 31. Juli bis 5. August: Abenteuer Tiefdruck II (Manfred Bodenhöfer/Helmut Zirkelbach); 6. bis 10. August: Hochdrucktechniken (Hermann Oberhofer); 11. bis 13. August: Actionpainting (Günther Reil); 15. bis 17. September: Kalligrafie (Gosbert Stark); 30. September bis 3. Oktober: Eintauchen in Tusche (Goswin von Mallinckrodt).

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es in dieser Saison wieder ein Angebot. Unter der Überschrift »Dreimal Eins« erhalten die Teilnehmer Einblick in unterschiedliche Gestaltungsformen von der Malerei bis zur Bildhauerei:

31. Juli bis 2. August: Malerei (Herta Beierstettel, Rudi Neugebauer und Rudi Neugebauer). (riff)



Informationen und Anmeldung unter Tel. 09341 7961 oder per Mail an atelier@gunterschmidt.de